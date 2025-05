Wicked: For Good, Ariana Grande e Cynthia Erivo star di un concerto per promuovere il film

Il 21 novembre arriverà nei cinema americani Wicked: For Good, la seconda parte della storia tratta dal popolare musical. Il regista Jon M. Chu, agli upfront di NBC Universal, ha mostrato il primo trailer e annunciato che ci sarà un concerto dal vivo che vedrà coinvolte le star del film.

L'annuncio dell'evento live

Il filmmaker ha sottolineato che il concerto, che proporrà canzoni tratte dai due film di Wicked, sarà un 'elemento centrale' della campagna promozionale. Chu ha ricordato: "Si tratta di qualcosa che non è mai stato fatto nei 22 anni della storia di Wicked".

L'evento si svolgerà a Los Angeles, sul palco del Peacock Theater, e verrà ripreso per la gioia dei fan che potranno poi vederlo su NBC a novembre e in streaming su Peacock.

Ariana Grande e Cynthia Erivo, interpreti di Glinda ed Elphaba, interpreteranno così alcuni dei brani amati dagli spettatori del musical e dell'adattamento per il grande schermo dello show di Broadway.

La speranza è di replicare, anche con il secondo lungometraggio, il successo ottenuto un anno fa con Wicked, arrivato a quota 750 milioni di dollari ai box office internazionali e che ha ottenuto ben 10 nomination agli Oscar.

Il secondo capitolo della storia

Le protagoniste di Wicked sono Glinda e Elphaba, destinata a diventare la strega dell'Ovest, molti anni prima dell'arrivo di Dorothy nel regno di Oz. Nel primo film le due protagoniste trascorrevano insieme del tempo alla Shiz University, dove condividevano una stanza e diventavano poi migliori amiche.

Nella continuazione della storia Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri, come mostrato negli ultimi minuti di Wicked, ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo Wicked: For Good è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.