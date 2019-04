Area di sosta: il racconto di Stephen King diventa un film diretto da Alex Ross Perry

Area di sosta, racconto breve di Stephen King, diventerà un film diretto da Alex Ross Perry per Legendary Entertainment.

Area di sosta (in originale Rest Stop) è un racconto pubblicato in origine su Esquire nel 2003 premiato, l'anno successivo, con il National Magazine Award; il racconto è poi entrato a far parte della raccolta Al crepuscolo, pubblicata nel 2008. Al centro della storia il viaggio tormentato di un professore di letteratura e del suo alter ego letterario dopo un incontro fatale fatto in un area di sosta dell'autostrada.

Alex Ross Perry, autore dell'atteso Her Smell, si occuperà di scrivere e dirigere il film che sarà prodotto da Craig Flores con la sua Bread & Circuses.

Stephen King: tutti i film tratti dai suoi libri in arrivo

Al momento una pioggia di adattamenti delle opere di Stephen King si stanno abbattendo sul piccolo e grande schermo. Mentre si avvicina l'uscita di It: Capitolo 2 e dal 9 maggio sarà nei cinema italiani il discusso reboot di Pet Sematary, è in arrivo anche Doctor Sleep, sequel di Shining. Hulu ha rinnovato Castle Rock per una seconda stagione, mentre Mr. Mercedes è stata rinnovata per una terza stagione da Audience Network.

Tra i numerosi progetti in arrivo anche l'adattamento di Lisey's Story per Apple con protagonista Julianne Moore.