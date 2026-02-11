Mike Flanagan e Stephen King di nuovo insieme per il reboot di uno dei racconti più spaventosi

In attesa dell'arrivo della serie reboot Carrie, non si ferma il sodalizio tra l'appassionato sceneggiatore e regista e il Re del Brivido.

La collaborazione tra Mike Flanagan e Stephen King non si ferma. Mentre è impegnato nella lavorazione della serie reboot Carrie, il regista di Hill House e Doctor Sleep aggiunge un nuovo importante tassello annunciando il reboot di The Mist, come riportato da Deadline.

Mike Flanagan scriverà e dirigerà il progetto, basato sull'omonimo racconto di King del 1980 La nebbia, contenuto nella raccolta del 1985 Scheletri. Al momento non si conoscono i dettagli sulla data di uscita o sul cast, ma Deadline conferma che The Mist segnerà una nuova collaborazione con la Warner Bros. Pictures e che Flanagan produrrà il film horror con la sua Red Room insieme a Tyler Thompson, Gary Barber e Chris Stonce di Spyglass.

Una scena del film The Mist, tratto da 'La nebbia', un racconto di Stephen King

La sinossi di The Mist

Nel racconto La nebbia, una cittadina del Maine viene improvvisamente avvolta da una fitta nebbia che fatica a dissiparsi. Mentre gli abitanti cercano di mettersi al riparo, dalla nebbia misteriosa emergono misteriose creature mostruose soprannaturali che attaccano gli abitanti. Un gruppo di sopravvissuti si rifugia in un supermercato, ma ben presto le tensioni esplodono per via degli attriti tra i cittadini.

Gli adattamenti precedenti: dal film del 2007 di Frank Darabont alla serie TV del 2017

Thomas Jane e Lauren Holden in una scena di the Mist

La nebbia è stato adattato per il grande e il piccolo schermo un paio di volte. Si ricorda in particolare il film del 2007 The Mist, diretto da Frank Darabont, altro veterano degli adattamenti kinghiani, e interpretato da Thomas Jane, Toby Jones, Marcia Gay Harden e Lauren Holden. Nel 2017 The Mist ha avuto anche una versione televisiva in dieci episodi creata da Christian Torpe e trasmessa dall'emittente televisiva Spike. Nel cast Morgan Spector e Frances Conroy.

Ma la fiducia dei fan di Stephen King è riposta in Mike Flanagan in virtù del suo amore per l'opera di King dimostrata nei precedenti adattamenti, tra cui si ricordano _ Gerald's Game_, il sequel di Shining, Doctor Sleep, l'acclamato The Life of Chuck e la serie in arrivo Carrie, in sviluppo per Amazon. Per non parlare del tanto sospirato adattamento seriale de La Torre Nera, una priorità per Flanagan. Al momento il regista è impegnato nell'adattamento del nuovo reboot de L'Esorcista che vedrà protagoniste le star Scarlett Johansson, Laurence Fishburne e Chiwetel Ejiofor.