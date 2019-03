Stephen King: tutti i film tratti dai suoi libri in arrivo

L'enorme bibliografia di Stephen King è stata da sempre saccheggiata per creare serie e lungometraggi horror: visto l'enorme successo di pubblico delle opere di questo prolifico autore gli adattamenti televisivi e cinematografici delle storie da lui create hanno sempre attirato l'attenzione, nel bene e nel male, degli amanti del genere, un interesse che oggi non accenna a diminuire, considerati i tanti film tratti dai romanzi di Stephen King in uscita nel 2019. Se in passato, oltre a capolavori come per esempio The Shining e Le ali della libertà, molti degli adattamenti dei romanzi di Stephen King venivano relegati nel mondo degli horror di serie b e delle produzioni televisive di bassa qualità (per non parlare poi di quelli sceneggiati direttamente da lui come I sonnabuli e Brivido) negli ultimi anni la situazione sta cambiando, e le trasposizioni cinematografiche delle sue opere stanno vivendo un periodo molto fortunato. Le ragioni di questo cambio di rotta possono essere molteplici, senza dubbio l'entrata in campo di colossi dello streaming come Netflix (vedi Il gioco di Gerard) o la moda del revival anni '80 al cinema hanno certamente dato una spinta notevole all'investire in film e serie tv basate sul corpus letterario di quest'autore.

Un altro elemento che senza dubbio non va trascurato sono i nuovi traguardi raggiunti da effetti speciali e CGI: prendiamo ad esempio la miniserie di IT uscita nel 1990, certamente il budget limitato e le scarse possibilità di allora (soprattutto per un prodotto televisivo) non permisero di rendere giustizia al lavoro mastodontico e complesso svolto da King. Le cose sono però decisamente cambiate con l'adattamento di It del 2017, diretto da Andy Muschietti e con Bill Skarsgårdnel ruolo del famigerato Pennywise. I prossimi anni si preannunciano estremamente ricchi per quanto riguarda King al cinema, con lungometraggi tratti da grandi classici come Pet Sematary, in uscita in Italia il 9 maggio, o l'attesissimo It: capitolo 2, in arrivo in sala a settembre. L'idea alla base di questo articolo è quindi quella di fare il punto della situazione su tutti i film in uscita nel 2019 tratti dai romanzi di Stephen King, inserendo anche quelli che sono stati esclusivamente annunciati e (se si tratta di news attendibili) quelli che si vocifera verranno prodotti. Questo con la speranza che i fan, come noi, del Re dell'Horror possano vedere finalmente le loro storie preferite sul grande schermo.

Pet Sematary

Il primo in ordine di uscita tra i vari adattamenti di cui parleremo è proprio Pet Sematary: il romanzo di King sul famoso cimitero degli animali era già stato portato al cinema nel 1989, con il titolo italiano di Cimitero Vivente, per la regia di Mary Lambert. Il nuovo Pet Sematary, in uscita a maggio, è stato sceneggiato da Jeff Buhler (The Prodigy - Il figlio del male, altro horror in uscita) e diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer (Starry Eyes).

La storia è quella di Louis Creed (Jason Clarke), dottore che si trasferisce in una cittadina del Maine con la famiglia e scopre un inquietante cimitero di animali nascosto nei boschi che circondano casa sua. Quando un'inaspettata tragedia colpisce la famiglia, l'uomo accetterà l'aiuto del bizzarro vicino Jud Crandall (John Lithgow) per sistemare le cose: i due, senza rendersi conto delle conseguenze delle loro azioni, scateneranno forze ben più oscure e diaboliche di quello che si sarebbero mai potuti immaginare.

Louis Creed in questo nuovo adattamento verrà interpretato da Jason Clarke, attore che ricordiamo in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e First Man, mentre quello di sua moglie Rachel, è stato affidato a Amy Seimetz (Alien: Covenant). Per quanto riguarda i piccoli Creed, Allie verrà interpretata dalla piccola Jeté Laurence e Cage, invece, dai gemelli Hugo Lavoie e Lucas Lavoie. Proprio questi due personaggi sono protagonisti di un evidente stravolgimento della trama rispetto a quella del romanzo originale, i loro ruoli nel film di Kolsch e Wydmyer sono stati infatti invertiti.

Il vicino di casa Jud Crandall, personaggio responsabile (suo malgrado) di alcuni degli eventi negativi che colpiranno Louis e famiglia, sarà interpretato da John Lithgow (Interstellar e The Crown) e, infine, il cast è completato da Alyssa Brooke Levine e Obssa Ahmed, negli importantissimi ruoli di Zelda e Victor Pascow. Con questo nuovo adattamento sappiamo che, seppur siano stati fatti alcuni cambiamenti rispetto al romanzo di King, si è cercato di attenersi il più possibile all'opera originale, molto di più rispetto a quello che era stato fatto con Cimitero Vivente.

Leggi anche: Pet Sematary: quello che sappiamo sul nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King

It: capitolo 2

Tra i film horror più attesi del 2019 c'è senza dubbio It: Capitolo 2, l'attesissimo seguito del film che ha sbancato i botteghini nel 2017. Questo secondo film, che arriverà in sala il 6 settembre 2019, è ambientato ben 27 anni dopo i fatti del primo e racconterà del ritorno del Club dei Perdenti a Derry, il romanzo di King si svolge infatti su due diversi piani temporali, seguendo lo scontro tra Pennywise e i nostri sette protagonisti prima durante l'infanzia poi nell'età adulta. Di questo sequel si sa ancora molto poco, ma è probabile che vi verranno inserite alcune delle scene tagliate nel primo film e che rivedremo, forse sotto forma di flashback, i personaggi da bambini. I sette protagonisti verranno interpretati da Jessica Chastain (Beverly Marsh), James McAvoy (Bill Denbrough), Bill Hader (Richie Tozier), Jay Ryan (Ben Hascom), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon), James Ransone (Eddie Kasbrak) e Andy Bean (Stanley Uris). Bill Skarsgård, protagonista della recente serie Hulu Castle Rock ispirata proprio ai mondi creati da Stephen King, tornerà nel ruolo del terrificante clown Pennywise.

In the Tall Grass

In the Tall Grass è una novella scritta da King e dal figlio Joe Hill, originariamente pubblicata in due parti su Esquire Magazine. A maggio 2018 è stato annunciato che i diritti per la sua trasposizione erano stati acquistati da Netflix e che questa sarebbe stata diretta da Vincenzo Natali (Cube, Splice). Inizialmente si pensava che il ruolo principale sarebbe stato affidato a James Marsden, che poi per altri impegni lavorativi ha dovuto abbandonare il progetto ed è stato sostituito da Patrick Wilson. Per ora la data di uscita è ancora da definire, ma il film arriverà su Netflix sicuramente entro la fine del 2019. I protagonisti di In the Tall Grass sono Cal e Becky, una fratello ed una sorella molto uniti, che durante un viaggio in macchina attraverso il Kansas sentono le grida di aiuto di un bambino, Tobin, provenire dai campi di erba alta che li circondano. I due si inoltreranno nell'erba per andare in suo soccorso ma si renderanno presto conto che qualcosa di diabolico e mostruoso li sta aspettando.

Doctor Sleep

Doctor Sleep, in arrivo nelle sale americane a gennaio 2020, sarà un film tratto dal sequel omonimo di The Shining uscito in libreria nel 2013. Il protagonista sarà nuovamente Danny Torrance, qui interpretato Ewan McGregor, ormai diventato adulto ma ancora alle prese con il trauma della drammatica esperienza vissuta all'Overlook Hotel da bambino. In Doctor Sleep, che verrà diretto da Mike Flanagan (già autore del convincente adattamento de Il gioco di Gerald e soprattutto della splendida serie Hill House entrambi prodotti da Netflix), Danny dovrà combattere contro i demoni del proprio passato aiutando una bambina (Kyliegh Curran) dai potenti poteri psichici a sfuggire da una setta di diabolici individui. Del cast faranno anche parte Rebecca Ferguson, Bruce Greenwood e Zahn McClarnon.

Tommyknockers - Le Creature del buio

A marzo 2018 è stato annunciato che Universal avrebbe portato sul grade schermo un altro tra i romanzi più amati di King: Tommyknockers - Le creature del buio. Come nel caso di It, anche Le Creature del buio era stato adattato per il piccolo schermo, in una miniserie di due episodi, all'inizio degli anni novanta. Del nuovo adattamento si sa ancora molto poco ma pare sia confermata la presenza di James Wan (L'evocazione - The Conjuring e Insidious) e Roy Lee come produttori, non è stata annunciata una data di uscita ma si suppone che il film arriverà in sala nel 2020. La storia ruota attorno al ritrovamento di un velivolo alieno nei boschi attorno ad una cittadina del Maine. L'astronave, vecchia di secoli e dotata di una forza oscura, cambia profondamente chiunque ne entri in contatto.

La lunga marcia

La lunga marcia venne pubblicato nella prima volta nel 1979 ed è una delle opere che King scrisse con lo pseudonimo di Richard Bachman. La storia è ambientata in un'America distopica, in cui un dittatore senza scrupoli fa partecipare una volta all'anno cento ragazzi, scelti casualmente, ad una gara di resistenza in cui solo uno di loro potrà uscirne vivo. I diritti del film sono stati acquistati all'inizio del 2018 da New Line Cinema (la stessa casa di produzione di It) che ha affidato la sceggiatura a James Vanderbilt (Zodiac e The Amazing Spider-Man).

L'incendiaria

L'incendiaria (Firestarter) è molto conosciuto per il suo adattamento del 1984 in cui una giovanissima Drew Barrymore interpretava la protagonista Charlie, una bambina dagli incredibili poteri psichici perseguitata da un'oscura associazione governativa. Universal e Blumhouse hanno annunciato a luglio 2018 che il romanzo di King sarebbe stato nuovamente adattato: il film verrà sceneggiato da Scott Teems e diretto dal regista tedesco Fatih Akin (Oltre la notte).

Buick 8

Sempre a luglio 2018 è stato annunciato, in questo caso da Hyde Park Entertainment, il primo adattamento del romanzo Buick 8, che verrà scritto e diretto da William Brent Bell (The Boy). La storia ha per protagonista Ned Wilcox, il figlio di un poliziotto deceduto in un incidente, che scopre una strana automobile, una Buick 8, custodita nella stazione di polizia dove lavorava il padre. Con il tempo il ragazzo si renderà conto che la macchina non è quello che sembra e che è controllata da forze oscure e diaboliche.

Il talismano

Il talismano è forse uno dei romanzi più amati della sconfinata bibliografia di Stephen King. Il libro, scritto insieme a Peter Straub, racconta la storia del dodicenne Jack Sawyer, che per salvare la vita alla madre malata decide di intraprendere un viaggio in un mondo fantastico alla ricerca del Talismano, un oggetto magico dai poteri incalcolabili. I diritti del film erano stati acquistati da Steven Spielberg, e di conseguenza dalla Amblin Entertainment, nel 1982 ma per molti anni non se ne era saputo più nulla. Recentemente è stata però finalmente annunciata la scelta di un regista per l'adattamento, a dirigere la versione cinematografica de Il talismano sarà infatti Mike Baker, conosciuto per The Handmaid's Tale e Fargo.

Revival

Un altro adattamento di cui si sa ancora molto poco è quello di Revival, romanzo che narra la storia di un predicatore con strani poteri curativi che scopre il modo di entrare in contatto con una pericolosa dimensione parallela. Per ora sappiamo che il film sarà diretto da Josh Boone e che Russell Crowe farà parte del cast.

L'ombra dello scorpione

Passiamo ora a quello che, anche grazie ad un precedente adattamento del 1994, è forse uno dei romanzi più conosciuti ed amati di questo autore: L'ombra dello scorpione, in originale The Stand. Questo seconda trasposizione della mastodontica opera di King sarà una serie tv in dieci episodi, prodotta da CBS All Access e scritta e diretta sempre da Josh Boone. La storia è quella di un'epidemia talmente letale da decimare gli abitanti della terra: i pochi sopravvissuti dovranno riunirsi per sconfiggere una minaccia ancora più pericolosa, il diabolico Randall Flagg, L'uomo in nero.

Suffer the Little Children

Suffer the Little Children è il titolo originale del racconto Bambinate: una maestra elementare, Emily, un giorno si accorge che i suoi studenti stanno cambiando e che nascondono un terribile segreto. Il film, che sarà distribuito da Deadline, verrà scritto e diretto da Sean Carter.