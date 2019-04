Julianne Moore in La storia di Lisey, nuova serie tv di Stephen King per Apple!

Julianne Moore sarà la protagonista di La storia di Lisey, la nuova serie tv scritta interamente da Stephen King e prodotta da J.J. Abrams!

Lo show tv verrà creato appositamente per Apple, che ha acquistato otto episodi provenienti direttamente dal romanzo del Re del brivido datato 2006. La vincitrice dell'Oscar per Still Alice sarà la protagonista assoluta sul piccolo schermo, oltre che produttrice esecutiva del progetto. La trama del romanzo raccontava la storia di Lisey Landon, vedova del famoso scrittore Scott Landon, che a seguito della morte del marito si ritrova a scoprire diverse realtà che aveva rimosso e dimenticato, grazie a una minacciosa presenza che entrerà nella sua vita.

Lo scrittore Stephen King

Questo è il terzo prodotto e che la Bad Robot di J.J. Abrams produce per Apple, oltre a Little Voice di Sara Bareilles e My Glory Was I Had Such Friends con Jennifer Garner. Abrams e Stephen King hanno già collaborato nella miniserie 11.22.63 e nell'antologia Castle Rock, e questo annuncio arriva dopo l'ottimo esordio mondiale di Pet Sematary, con oltre 40 milioni di dollari incassati nel weekend di apertura.

Julianne Moore è sempre una certezza quando accetta un ruolo in TV, dopo l'enorme successo del film HBO Game Change, in cui l'attrice interpretava Sarah Palin, premiata con l'Emmy Awards. Ricordiamo che la Moore è stata candidata finora a cinque premi Oscar e nove Golden Globes.