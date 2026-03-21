Doctor Sleep: in 4K il ritorno all'Overlook Hotel di Stephen King è ancora più suggestivo

Sette anni fa arrivò anche sul grande schermo Doctor Sleep, il seguito di Shining e della storia di Danny Torrance che Stephen King aveva già provveduto a stendere su carta qualche anno prima. Ormai uomo e interpretato da Ewan McGregor, ritroviamo dunque in una nuova avventura il ragazzino dotato della "luccicanza" a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel, dove sarà costretto a tornare per sventare nuove minacce.

Un'inquietante immagine di Doctor Sleep

Adesso, grazie ad Arvitalia, il prodotto targato Warner è arrivato anche in 4K UHD, una versione che permette di apprezzare meglio questo thriller soprannaturale diretto da Mike Flanagan (regista anche del recente The Life of Chuck, sempre tratto da Stephen King), e di rendere ancora più suggestivo e affascinante il ritorno nei locali che hanno segnato un'epoca del cinema, quelli del film di Stanley Kubrick con protagonista Jack Nicholson. Stavolta ritroveremo Danny che assieme a una coraggiosa adolescente dovrà lottare contro la spietata Rose Cilindro e i suoi seguaci, i membri de Il Nodo.

Il video 4K rende ancora più suggestivo il sequel di Shining

L'edizione 4K UHD di Doctor Sleep

Girato con una Arri Alexa 65 e finalizzato su un digital intermediate 4K, Doctor Sleep non poteva tradire le attese e infatti offre nel video 4K UHD un quadro estremamente interessante e sicuramente più incisivo del blu-ray. C'è un indubbio fascino a tornare all'Overlook Hotel e nei locali mitici di Shining, ma coerentemente con colori diversi e più smorzati che trasmettono la decadenza della struttura. Ma sia chiaro che quando c'è l'occasione di accendersi il croma non si tira indietro e presenta colori brillanti e intensi, come ad esempio lo sono le fiamme.

Danny Torrance ritrova una scritta familiare

Per il resto il dettaglio è davvero eccellente su ogni elemento del piano, anche nelle immagini raccapriccianti del dissolvimento dei corpi, che sono sempre molto fluide. A colpire è soprattutto il senso di profondità degli esterni, che si può già apprezzare nella prima scena nel bosco quando compaiono via via i compagni di Rose a minacciare la bambina. Ma pure nelle scene più scure, anche se alcune restano lievemente pastose, c'è una resa davvero suggestiva grazie a un nero profondo e a un'emersione dei dettagli sempre chiara e netta dall'oscurità.

Audio di grande impatto, ma l'Atmos inglese è molto più immersivo

Una scena di Doctor Sleep che ricorda Shining

Ma se c'è un aspetto che colpisce particolarmente dell'edizione homevideo di Doctor Sleep, come del resto si notava già nel blu-ray, è quello audio. La traccia italiana si ferma purtroppo a un Dolby digital 5.1, ma va detto che è di buonissima qualità e riesce a sfruttare molte delle immense potenzialità sonore del film, pienamente soddisfatte però solamente nel Dolby Atmos inglese (con core True Hd 7.1). Anche la traccia italiana è frizzante, attenta alla dislocazione perfetta dei rumori più leggeri come i passi nel bosco che arrivano da ogni dove, ma potente anche nel sottolineare il cuore pulsante in sottofondo oppure la caduta delle posate dal soffitto, oltre a essere discretamente energica negli occasionali jump scare.

Ewan McGregor in una scena di Doctor Sleep

Il tutto grazie ad un'ottima apertura laterale e a surround robusti e precisi. Hanno una buona suggestione anche le voci telepatiche. In ogni caso, il Dolby Atmos inglese ha un'altra marcia e offre un'esperienza decisamente più immersiva nell'atmosfera di costante tensione del film. La traccia infatti, oltre ad acquistare una suggestiva verticalità, rivela un'attività surround ancora più precisa nei minimi particolari, oltre a una dinamica maggiore e bassi ancora più muscolari. La differenza si avverte soprattutto nelle sequenze finali dell'Overlook Hotel, decisamente inquietanti e possenti, nonché culmine di questa avvincente escalation sonora.

Gli extra: making of e curiosità. E c'è anche Stephen King

Ancora una sequenza che rimanda al film di Stanley Kubrick

Gli extra sono quelli vecchi e sono presenti anche sul disco 4K con circa 35 minuti di materiale. Si comincia con From Shining to Sleep (5'), featurette nella quale il regista Mike Flanagan e Stephen King parlano del rapporto tra i due romanzi, del film di Stanley Kubrick e della sfida di confezionare un sequel tratto dal nuovo romanzo. Troviamo poi The Making of Doctor Sleep: A New Vision (14'), contributo che oltre a Flanagan e King, vede protagonisti anche Ewan McGregor, il produttore Trevor Macy, le attrici Kyliegh Curran e Rachel Ferguson, il costumista Terry Anderson: si discute dello produzione del film, della sceneggiatura, del cast, della lavorazione e delle riprese, ma anche dei vari personaggi.

Rebecca Ferguson nei panni di Rose Cilindro

A chiudere Return to The Overlook (15'), che è un suggestivo e curato approfondimento della ricostruzione dell'iconico Overlook Hotel, mitica location chiave del Shining di Stanley Kubrick, con retroscena sul design di produzione, sui trucchi utilizzati, sugli effetti speciali, sugli oggetti di scena e sulla riscoperta di vecchi personaggi interpretati però da nuovi attori. Purtroppo va detto che in questa edizione non è presente la versione Director's Cut con 27 minuti di scene inedite, che si trovava invece in una vecchia steelbook in blu-ray.