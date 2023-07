Aquaman e il Regno Perduto nella bufera: il cameo del Batman di Ben Affleck rimosso per volere di James Gunn

Secondo un nuovo report, a pochi mesi dall'uscita la produzione di Aquaman e il Regno Perduto sarebbe nel caos. A quanto pare è stata richiesta una terza sessione di reshoots e sarebbero in corso continue proiezioni test per saggiare la qualità del film di fronte al pubblico, ma a far discutere è soprattutto la notizia della cancellazione del cameo del Batman di Ben Affleck su pressione dello stesso James Gunn.

Secondo le fonti dell'Hollywood Reporter, tutte le scene di Ben Affleck sarebbero state rimosse dal sequel di Aquaman per volere di James Gunn e del co-CEO Peter Safran non solo per evitare l'anticipazione di film futuri che non saranno realizzati, ma anche per non creare un legame coi precedenti progetti DC criticati e snobbati dal pubblico (non ultimo The Flash). Una fonte sostiene che la situazione sarebbe "piuttosto caotica".

All'inizio della produzione di Aquaman e il Regno Perduto, l'ex boss della DC Films Walter Hamada aveva fatto pressione per avere un cameo del Batman di Michael Keaton pronto a fare ritorno dopo The Flash. Nella volontà di Hamada, il Cavaliere Oscuro di Keaton avrebbe dovuto diventare il Nick Fury del DC Universe. Tuttavia Ben Affleck è stato chiamato a sostituire Keaton nel 2022 dopo che Hamada è stato sostituito da Michael De Luca e Pamela Abdy come capi temporanei della DC. Il cameo di Ben Affleck è stato confermato in un post sui social media in cui posa con la star di Aquaman Jason Momoa. Adesso Hollywood Repoter annuncia che nessuna delle due versioni di Bruce Wayne apparirà nel sequel di Aquaman.

Nuovi reshoots per Aquaman 2

La produzione di Aquaman e il Regno Perduto ha dovuto affrontare vari problemi nel corso degli ultimi due anni. Il sequel è stato sottoposto a tre turni di riprese, ha visto la sua data di uscita slittare dal dicembre 2022 al marzo 2023 e poi a dicembre e ha ottenuto valutazioni basse in due proiezioni test. Inoltre, la Warner Bros. deve ancora promuovere adeguatamente il film a fronte del sentimento polarizzante nei confronti della co-protagonista Amber Heard e nel fallimento al botteghino di The Flash, divenuto il peggior incasso nella storia della DC.

Nonostante il caos, il regista James Wan ha promesso ai fan del DCU che Aquaman 2 sarà un film a sé stante che si adatterà al nuovo DCU: "Il DCU ha attraversato varie fasi e una delle difficoltà è stata tenere traccia di ciò che sta accadendo. Fortunatamente, l'universo di Aquaman è abbastanza lontano dal resto del mondo. Esploreremo diversi regni sottomarini che non sono necessariamente correlati a ciò che sta accadendo con gli altri film e personaggi, quindi siamo indipendenti in questo senso".

Aquaman e il Regno Perduto arriverà nei cinema italiani il 25 dicembre.