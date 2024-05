Horizon, Kevin Costner stroncato dalla critica: pessimo il punteggio su Rotten Tomatoes

Horizon: An American Saga vede il ritorno di Kevin Costner nel genere western, che gli ha già regalato tante soddisfazioni in passato. Tuttavia, le prime recensioni della critica del primo capitolo di questa epopea cinematografica sono pesantemente negative.

Secondo Rotten Tomatoes, il primo capitolo ha una valutazione critica del 30% al momento in cui scriviamo, con le prime recensioni arrivate dopo la sua anteprima al Festival di Cannes il 19 maggio. Sebbene i critici abbiano lodato il film come uno sforzo ambizioso, molti hanno affermato che manca di emozioni, azione e di un significato profondo, suggerendo che sembra un'anteprima estesa piuttosto che un film completo.

Horizon: An American Saga, Kevin Costner sul sed carpet di Cannes 2024

Jordan Ruimy di World of Reel ha definito il primo capitolo "tutto fumo e niente arrosto" e ha affermato che il film ha "molti personaggi, luoghi e trame che avrebbero tratto grande beneficio in una serie".

David Rooney dell'Hollywood Reporter ha dichiarato: "Ognuna di queste trame avrebbe potuto sostenere un'ora di televisione avvincente, ma non aggiungono molto in questa trapunta goffamente cucita, che raramente ha lo spazio per far risuonare le esperienze di qualche personaggio".

Nicholas Barber della BBC ha essenzialmente definito Horizon: An American Saga - Chapter 1 come un film di poco conto, nonostante la sua lunga durata, affermando che "ha bisogno di una trama, di una caratterizzazione credibile e di una struttura che preferibilmente includa un inizio, una parte centrale e una fine. Horizon non ha nulla di tutto ciò". Nel frattempo, Richard Lawson di Vanity Fair ha scherzato: "Almeno Horizon compie un'impresa sbalorditiva: ci si chiede se non siamo stati forse un po' troppo duri con L'uomo del giorno dopo".

Horizon: Kevin Costner vuole girare la Parte 3 e 4 già in estate, ma chi finanzia il progetto?

La prima parte di Horizon: An American Saga arriverà nelle sale il 28 giugno 2024, mentre la seconda è prevista per il 16 agosto. Nonostante l'incertezza dei finanziamenti, Costner è già al lavoro sulle altre parti della saga.