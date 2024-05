Aaron Taylor-Johnson muscoloso e trasandato nelle prime foto dal set di 28 anni dopo

Sono in corso nel regno Unito le riprese di 28 anni dopo, nuovo capitolo della saga zombie di Alex Garland e Danny Boyle che vede il ritorno del regista di Trainspotting dietro la macchina da presa per il rilancio del franchise horror.

Le foto dal set di Holy Island, isola al largo della costa nord-orientale dell'Inghilterra, diffuse dal Sun offrono un primo sguardo all'aspetto di Aaron Taylor-Johnson, protagonista di questo capitolo. Nei panni di un superstite all'apocalisse zombie, l'attore appare massiccio e trasandato coi i capelli sporchi, la barba lunga e gli abiti dimessi. I dettagli sul suo personaggio, al momento, sono top secret.

Un primo piano di di Aaron Taylor-Johnson sul set di 28 Years Later

Il nuovo look di Aaron Taylor-Johnson

28 Years Later: Aaron Taylor-Johnson in fuga

28 anni dopo, Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Jim "in un modo sorprendente"

Cosa ci dicono le nuove foto dal set su 28 anni dopo

Da quanto anticipato, 28 anni dopo lancerà una nuova trilogia zombie. Danny Boyle dirigerà solo il primo capitolo, mentre per il secondo è stata scelta la regista Nia DaCosta. Al momento la trama di 28 Years Later è top secret e le foto dal set appena rivelate offrono francamente pochi indizi su ciò che sta realmente accadendo quasi tre decenni dopo lo scoppio del Rage Virus. A giudicare da ciò che vediamo, la situazione sembra ancora disperata vista la desolazione dell'ambiente rurale in cui si muove il personaggio di aaron Taylor-JohnsonAaron Taylor-Johnson che, in una delle foto, sembra impegnato a sfuggire a un qualche pericolo. Ciò suggerisce che la situazione sul campo non è migliorata molto da quando il Jim di Cillian Murphy, protagonista del'originale 28 giorni dopo è stato visto fuggire dagli infetti in alcune delle immagini più iconiche del film del 2002.

Il costume di Taylor-Johnson, composto da camicia a quadri, pantaloni e stivali, sembra il look di un sopravvissuto, e la sua barba e i suoi capelli suggeriscono che la cura della persona, di recente, non è stata una priorità per il suo personaggio. La corporatura voluminosa dell'attore suggerisce un aumento di peso per il ruolo.

Le prime foto non rivelano altri personaggi al di fuori del suo, quindi per il momento resta misterioso l'aspetto delle figure interpretate dalle co-star Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell o dal succitato Cillian Murphy, la cui presenza nel film è stata a lungo trattata come un segreto di stato.