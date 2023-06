Batgirl: ecco il Batman di Michael Keaton nelle nuove foto dal set del film cancellato

Dopo il suo ritorno nelle sale con The Flash, sono trapelate delle nuove immagini di Michael Keaton nei panni di Batman dal set di Batgirl, film che la Warner ha deciso di cancellare lo scorso agosto a riprese già completate.

Pubblicate su Twitter, le foto evidenziano una serie di momenti dietro le quinte, tra cui una che ritrae la Barbara Gordon di Leslie Grace e il Batman di Keaton in piedi in un vicolo abbandonato. La coppia è affiancata dalla Batmobile, uguale a quella dei film di Tim Burton.

Altre immagini mostrano quello che sembra essere un luogo di incontro sul campanile di una chiesa, dove Batgirl viene vista con una macchina da cucire, suggerendo che questo luogo potrebbe essere la sua base operativa.

Nonostante ci fosse un discreto entusiasmo per Batgirl, Warner Bros. ha deciso di abbandonare il progetto alla fine nell'estate 2022, nonostante le riprese del film fossero già terminate. A quanto pare, il Batman di Michael Keaton sarebbe dovuto essere il nuovo Batman ufficiale del DCEU dopo gli eventi di The Flash.

Il personaggio sarebbe quindi tornato in Batgirl, nel sequel di The Flash e in Batman Beyond, ma tutti questi progetti sono stati cancellati con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran, che hanno deciso di ripartire da zero con un nuovo DC Universe.