Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa anticipa il ritorno del Batman di Ben Affleck

È ufficiale: Ben Affleck tornerà nei panni di Batman in Aquaman e il Regno Perduto. a confermare la notizia è la star del film Jason Momoa, che interpreta il semidio acquatico Arthur Curry, pubblicando su Instagram alcune foto che lo vedono riunito al collega.

"RIUNITI", scrive Momoa nel post che accompagna le foto. "Bruce e Artur. Ti voglio bene Ben e mi manchi. Il tour degli studios di WB ha appena esplorato il mio set anticipando tutte le grandi sorprese in arrivo con AQUAMAN 2"

L'Instagram ufficiale della DC Comics ha semplicemente commentato con una parola: "Leggende".

La notizia del ritorno di Ben Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro sorprenderà i fan- Affleck stesso aveva annunciato il ritiro dal personaggio, ritiro interrotto solo per una breve apparizione nell'atteso The Flash. A quanto pare, però, il divo sembra aver ritrovato il gusto di sentirsi un supereroe tanto da decidere di fare il bis nel sequel di Aquaman, in uscita a giugno 2023.

The Batman: rivelato il concept della batsuit indossata nel film cancellato con Ben Affleck

"Ho avuto un'esperienza davvero pessima con Justice League per molte ragioni diverse", ha dichiarato Ben Affleck motivando la scelta di dire addio a Batman. "Non incolpo nessuno, sono successe molte cose. Ma in realtà on ero felice. Non mi piaceva essere lì. Non pensavo fosse interessante. E poi sono successe delle cose davvero orribili. Ma è stato allora che ho pensato, non lo farò più".

Aquaman e il Regno Perduto vedrà il ritorno di Jason Momoa nei panni di Aquaman, a fianco di Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison e Nicole Kidman. James Wan ha diretto il film basato su una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick e Jason Momoa.