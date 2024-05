Mission: Impossible 8, il budget va fuori controllo dopo il fallimento di un'acrobazia su un sottomarino

Secondo alcuni recenti rumor la produzione di Mission: Impossible 8, il cui budget è lievitato fino a 400 milioni di dollari, ha appena subito un'altra battuta d'arresto a causa di un incidente con un sottomarino.

I piani originali prevedevano che Mission: Impossible 8 fosse girato in parallelo con Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. Tuttavia il titolo dell'ottavo capitolo - che era originariamente intitolato anche Dead Reckoning - Parte 2, è stato cambiato dopo gli scarsi risultati al botteghino derivati dalla prima metà del film.

Da allora il sequel ha subito una serie di ritardi e contrattempi. Le riprese, iniziate nel marzo 2022, sono state interrotte lo scorso luglio a causa dello sciopero della SAG-AFTRA. I lavori sono ripresi questo marzo e, al momento, l'idea è che Mission: Impossible 8 uscirà il prossimo maggio.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise in un'immagine

Il costoso incidente

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mirror, il film ha subito ulteriori ritardi a causa di un malfunzionamento di un sottomarino che è costato alla produzione ben 23 milioni di dollari.

Secondo il sito, "le fonti dicono che il giunto cardanico, utilizzato per abbassare la struttura alta 37 metri, si è inceppato sotto il suo peso e deve essere riparato. Questo ha fatto slittare le riprese di settimane e ha fatto lievitare i costi. Una fonte ha dichiarato: 'Non sono contenti perché questo ritarda la produzione, che costa parecchi soldi ogni giorno'".

"La produzione ha avuto problemi quando hanno iniziato ad aggiungere accessori e scale all'interno del sottomarino e si sono resi conto che il congegno che lo reggeva non poteva tollerare il peso", aggiunge il rapporto. "Gli addetti ai lavori dicono che le riparazioni sono in corso".

Si è già parlato di budget fuori controllo sia per Dead Reckoning che per l'ottavo film senza titolo, quindi siamo sicuri che la Paramount Pictures non sarà contenta di questo. Si pensa infatti che Tom Cruise si sia scontrato così spesso con lo studio da volersene allontanare dopo avervi trascorso gli ultimi 31 anni della sua carriera (nel frattempo ha firmato un accordo con la Warner Bros.). Diversi siti di gossip riportano anche la notizia che Cruise è molto stressato nel tentativo di portare a termine il prossimo film.

In Mission: Impossible 8, Cruise riprenderà il suo ruolo di Ethan Hunt insieme alle star di ritorno Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Shea Whigham e Pom Klementieff. Le nuove aggiunte al franchise includono Janet McTeer, Hannah Waddingham, Lucy Tulugarjuk, Katy O'Brian e Tramell Tillman. Christopher McQuarrie dirige Mission: Impossible 8, la cui è uscita prevista per il 23 maggio 2025.