Horizon: An American Saga, Kevin Costner svela la durata esagerata di tutti e quattro i capitoli

Se tutti e quattro i capitoli di Horizon verranno realizzati sarà davvero faticoso guardarli tutti in una maratona per i fan di Costner

Mentre il suo futuro a Yellowstone sembra ancora incerto, Kevin Costner è ormai lanciato nella promozione di Horizon: An American Saga, il cui primo capitolo arriverà nelle sale a fine giugno. Il regista ha anche svelato quanto durerà ogni capitolo della saga, che nei piani originali dovrebbero essere quattro.

Il primo capitolo di Horizon, in uscita il 28 giugno, getta le basi per la storia dell'epopea western di Costner; esplorerà l'Ovest americano da molteplici prospettive e attraverserà 15 anni fino al quarto capitolo previsto. Oltre a Costner, nel cast figurano Sienna Miller (North Star), Abbey Lee (The Neon Demon), Jena Malone (Love Lies Bleeding), Danny Huston (Yellowstone), Sam Worthington (Avatar: La via dell'acqua) e altri ancora.

Horizon: An American Saga, un primo piano di Kevin Costner

Il secondo capitolo ha una data d'uscita già confermata per il 16 agosto 2024, e Costner ha tutta l'intenzione di cominciare le riprese delle parti 3 e 4, nonostante abbia dichiarato di non avere le risorse finanziare necessarie per completare la sua saga. Probabilmente anticiperà ancora parte del suo patrimonio, come tra l'altro già fatto per le prime due parti. Se però i film non dovessero avere il successo sperato, sembra improbabile che Costner continuerà...

Quanto durano i capitoli di Horizon?

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Costner ha dichiarato che anche i prossimi tre film di Horizon: An American Saga avranno anch'essi una durata di circa tre ore, proprio come la prima parte di cui aveva già parlato. Ciò significa che il prodotto finale sarà di circa 12 ore in totale. A questo punto viene naturale chiedersi perché Costner e i suoi produttori non abbiano pensato a una serie televisiva o direttamente allo streaming per questa lunghissima storia.

Horizon: Kevin Costner vuole girare la Parte 3 e 4 già in estate, ma chi finanzia il progetto?

Ovviamente, è sempre bello sapere dell'arrivo nelle sale di una epopea di tale portata, anche se le recensioni da Cannes non lasciano sperare per il meglio. Il film non è stato accolto bene e il punteggio su Rotten Tomatoes è pessimo al momento.