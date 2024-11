Anthony Mackie parla del Dottor Destino di Robert Downey Jr.: “Spero che riceva una bella lezione”

Dopo che i Marvel Studios sono stati costretti a licenziare Jonathan Majors a seguito delle accuse di violenza domestica, il ruolo del prossimo grande cattivo della Saga del Multiverso, che avrebbe dovuto essere occupato da Kang, è andato al Dottor Destino di Robert Downey Jr., che tornerà nel MCU sotto questa nuova veste.

La decisione di affidare il ruolo alla star di Iron Man ha diviso le opinioni. Tra il ritorno dell'attore di Iron Man e dei fratelli Russo, è chiaro che Kevin Feige spera di riconquistare il successo di Endgame e Infinity War. Il suo Doctor Doom apparirà anche nel prossimo reboot dei Fantastici Quattro e sarà il protagonista di Avengers: Doomsday.

Mackie spera di prendere a calci Doctor Doom

Durante una recente intervista con Nerdbunker, la star di Captain America: Brave New World ,Anthony Mackie, è stata interrogata sulla possibilità che Sam Wilson affronti il Destino di Downey come nuovo Capitan America del MCU.

Ecco cosa ha risposto l'attore scherzando: "Robert Downey Jr. ha avuto il suo calcio in cu*o per molto tempo, e sono molto orgoglioso di dire che lo avrà di nuovo! Spero che riceva una bella lezione". Resta da vedere come la Marvel farà i conti con l'evidente somiglianza tra Tony Stark e il nuovo villain.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

In Captain America: Brave New World, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale. L'eroe dovrà scoprire il motivo di un nefasto complotto globale per poter salvare il mondo intero. Il film è pronto da tempo, ma Marvel non è soddisfatta dopo i feedback negativi delle proiezioni di prova, questo potrebbe portare il cinecomic a subire dei cambiamenti importanti.

Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford.