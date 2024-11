Captain America: Brave New World, chi è il vero villain del film Marvel?

Il nuovo trailer di Captain America: Brave New World ha reso i fan della Marvel entusiasti dell'uscita del film, ma ha anche messo in evidenza una grande domanda che rimane ancora senza risposta: chi è il villain di questo film?

Le prime rivelazioni della pellicola hanno certamente chiarito che Sam Wilson/Capitan America (Anthony Mackie) avrà molte minacce da affrontare, dal nuovo Hulk Rosso a un gruppo di mercenari neri armati di pistola guidati dal misterioso Sidewinder (Giancarlo Esposito).

Tuttavia, il trailer completo di Brave New World ha anche chiarito che Sam sarà contattato da un antagonista ancora sconosciuto, che (come Sam descrive nella voce fuori campo) sta tirando tutti i fili. Mentre i fan più accaniti del MCU potrebbero già conoscere la risposta, il pubblico più generalista avrà una grossa sorpresa al suo arrivo nelle sale.

Il Marvel Cinematic Universe è iniziato con Iron Man e L'incredibile Hulk nel 2008. Quest'ultimo film è diventato una sorta di strano figlio di mezzo del franchise, la cui mitologia è stata in gran parte ignorata dai film successivi. Questo includeva la creazione di uno dei più grandi nemici di Bruce Banner/Hulk: Il Capo (The Leader nell'originale).

Captain America: Brave New World, "Che cos'è Red Hulk?" la risposta di Harrison Ford agli spoiler è esilarante

Il Capo era già apparso nel MCU

L'attore Tim Blake Nelson è apparso ne L'incredibile Hulk nel ruolo di Samuel Sterns, un biologo cellulare che ha iniziato una corrispondenza segreta con il fuggitivo Bruce Banner, cercando di aiutarlo a guarire dalla sua personalità di Hulk. Bruce dà a Sterns un campione del suo sangue (una delle sostanze più pericolose della Terra), ma Sterns tradisce la sua fiducia, sintetizzando il sangue in un'intera scorta da sperimentare.

Quando il mercenario Emil Blonsky (Tim Roth) costringe Stern a usare un po' di quel sangue su di lui, lo trasforma nell'Abominio. Blonsky distrugge il laboratorio di Sterns durante la sua trasformazione, causando la fuoriuscita di parte del sangue irradiato dai raggi gamma in un taglio sulla testa di Sterns. L'ultima volta che è stato visto, la testa di Sterns stava ribollendo e mutando, ma la domanda su dove sia stato da allora è uno dei misteri del MCU.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie anticipa la presenza nel film "di numerosi Hulk"

Nei fumetti Marvel Comics, il Capo ha un intelletto smisurato con poteri gamma in grado di rivaleggiare con la forza di Hulk. La sua mente ha un potenziale di espansione illimitato, un ricordo completo di qualsiasi cosa vista o appresa e una capacità impareggiabile di riconoscimento di schemi e strutture logiche. La mente del personaggio si evolve fino a includere anche abilità telepatiche e telecinetiche, che gli permettono di influenzare la mente di una persona media attraverso il contatto, il potere di influenzare la memoria, creare illusioni e persino scatenare esplosioni telecinetiche.

Con questa gamma di abilità, non è difficile immaginare che Captain America: Brave New World riadatterà il Capo per l'MCU, facendolo operare come una mente che gioca con gli eventi socio-politici sulla Terra come in una partita a scacchi. Basandosi sulla trasformazione del Presidente Ross (Harrison Ford) in Hulk Rosso, sembra probabile che Sterns abbia fatto progressi con il sangue sintetico di Hulk da lui prodotto, e non si sa quali altri schemi tecnologici/biologici abbia in mente.