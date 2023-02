Ant-Man and the Wasp: Quantumania ancora primo al box office italiano con oltre 1 milione di euro

Nel secondo fine settimana dall'uscita, Ant-Man and the Wasp: Quantumania conserva la prima posizione del box office italiano e arriva a 4,7 milioni di euro totali.

La flessione negli incassi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al box office italiano è sicuramente inferiore che in patria. Il cinecomic capitanato da Paul Rudd conserva saldamente il primo posto per la seconda settimana superando il milione di euro di incasso con oltre 150.000 presenze e veleggiando verso i 4,8 milioni di euro totali. Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente al cinema. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors nei panni del villain Kang, personaggio chiave per il futuro dell'MCU.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd: "Scott vuole essere un padre e recuperare il tempo perduto"

Al secondo posto troviamo il debutto del film d'animazione Warner Bros. Mummie - A spasso nel tempo, diretto da Juan Jesús García Galocha, che supera i 724.000 euro raccolti in 438 sale e segna oltre 110.0000 presenze. Come svela la nostra recensione di Mummie - A spasso nel tempo, tre mummie si ritrovano nella Londra contemporanea e intraprendono un viaggio alla ricerca di un vecchio anello appartenente alla famiglia reale, rubato dall'ambizioso archeologo Lord Carnaby.

Tramite amicizia: una scena del film

Perde una posizione Alessandro Siani col suo nuovo film, Tramite amicizia. La che vede nel cast anche Max Tortora e Matilde Giol incassa altri 628.000 euro e arriva a 2,2 milioni totali. Come rivela la nostra recensione di Tramite amicizia, il film racconta le vicende di Lorenzo, interpretato dallo stesso Alessandro Siani, un ragazzo che ha un'agenzia molto particolare: offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per lo shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te.

Tramite amicizia, Alessandro Siani: "È importante raccontare il nostro paese"

In quarta posizione troviamo il debutto di The Whale, l'acclamata pellicola di Darren Aronofsky in corsa per gli Oscar. Debutto sottotono nonostante il traino dei riconoscimenti conquistato dal protagonista Brendan Fraser per il film, che apre con 606.000 euro di incasso. Come si legge nella recensione di The Whale, Brendan Fraser interpreta Charlie, un insegnante di inglese che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente, per un'ultima possibilità di redenzione.

Darren Aronofsky: le 5 scene più scioccanti dei suoi film

Scende al quinto posto il nuovo film con Tom Hanks, Non così vicino, che incassa altri 408.000 euro arrivando a 962.232 euro totali. La pellicola, adattamento diretto da Marc Forster del romanzo di Fredrik Backman L'uomo che metteva in ordine il mondo, vede Hanks nei panni di un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Qui la nostra recensione di Non così vicino.