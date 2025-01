Ant-Man And The Wasp: Quantumania, l'edizione steelbook 4K UHD + Blu-ray è in offerta su Amazon

I fan di Ant-Man And The Wasp: Quantumania possono attualmente trovare, su Amazon, l'edizione steelbook 4K UHD + Blu-ray del film scontata.

L'edizione steelbook 4K UHD + Blu-ray di Ant-Man And The Wasp: Quantumania è scesa di prezzo su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 14,05€, con uno sconto del 25% sul prezzo mediano indicato (18,74€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione steelbook 4K UHD + Blu-ray di Ant-Man And The Wasp: Quantumania indicata è venduta e spedita da Amazon.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray

L'universo cinematografico Marvel si espande con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, su Amazon in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray. Questo cofanetto, realizzato per celebrare l'inizio esplosivo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, cattura la magia visiva e narrativa del film, portandovi direttamente nel cuore del Regno Quantico. La confezione, elegante e da collezione, rende omaggio alla pellicola con un design studiato e dettagli curati, arricchito da una card all'interno.

Con interpretazioni memorabili, tra cui Paul Rudd e Evangeline Lilly nei ruoli di Scott Lang e Hope Van Dyne, e la potente presenza di Jonathan Majors nei panni dell'enigmatico Kang, la pellicola offre un'esperienza visiva e narrativa sicuramente interessante. Arricchita da contenuti speciali tra cui scene eliminate, gag reel e approfondimenti sul dietro le quinte, questa edizione è dedicata a tutti i fan dell'MCU.