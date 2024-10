Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato un flop ancora più grande di quanto calcolato inizialmente

Ant-Man and The Wasp: Quantumania doveva essere un punto di svolta fondamentale per il prossimo capitolo del MCU, poiché oltre a essere il terzo film di una serie già di successo, introduceva anche la prossima epica minaccia dell'Universo Marvel, Kang il Conquistatore.

Purtroppo il film ha deluso le aspettative, sia in termini di costruzione del MCU che di ritorno economico. Un nuovo studio condotto da Forbes ha fatto ulteriore luce sull'impatto finanziario del film, rivelando che in realtà ha guadagnato ancora meno di quanto si pensasse inizialmente.

Sebbene non sia sempre facile ottenere numeri definitivi per quanto riguarda i film in studio, le cose diventano un po' più facili quando si gira nel Regno Unito. Esiste infatti un popolare credito d'imposta chiamato AVEC (Audio-Visual Expenditure Credit), che offre allo studio un rimborso in denaro fino al 25,5% della spesa sostenuta. Ciò significa che almeno il 10% dei costi di produzione deve riguardare attività svolte nel Regno Unito e che le spese devono essere comprovate da rendiconti finanziari per il processo di rimborso.

Sulla base di queste dichiarazioni e dettagli finanziari, Forbes ha analizzato l'importo rimborsato alla Disney per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ammonta a 58,3 milioni di dollari. Questo ha fatto scendere il costo del film da 388,4 milioni di dollari a 330,1 milioni di dollari, ma, una volta inserito nell'analisi finale delle tasse e dei profitti, mostra che l'effettivo profitto netto del film è stato di soli 88,236 mila di dollari.

Il totale degli incassi è stato in calo rispetto al film precedente, in quanto Ant-Man and the Wasp aveva racimolato un totale di 622.674.139 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il primo Ant-Man aveva ottenuto un incasso mondiale di 519.311.965 milioni di dollari. Essendo questo il terzo film del franchise e il debutto di Kang, si pensava che Quantumania avrebbe facilmente superato entrambi questi totali, ma alla fine non è stato così.

L'ultimo film del franchise con Paul Rudd ed Evangeline Lilly, infatti, ha incassato solamente 476.1 milioni di dollari, quasi 200 milioni meno del capitolo precedente e circa 50 milioni meno del primo film. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.