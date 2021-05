Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'allenamento di Evangeline Lilly per ricostruire il fisico (VIDEO)

Evangeline Lilly ha condiviso un video della sua preparazione fisica per Ant-Man and the Wasp: Quantumania rivelando i problemi fisici e la necessità di superare gli infortuni attraverso l'allenamento di base.

Evangeline Lilly ha pubblicato su Instagram un video che mostra un assaggio della sua preparazione fisica per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, svelando i problemi fisici che l'hanno costretta a letto negli ultimi due anni.

Nel video vediamo Evangeline Lilly in bikini sulla spiaggia che esegue un esercizio di Foundation Training. Il Foundation Training è un programma di educazione motoria finalizzato all'apprendimento di esercizi di locomozione fondamentali per migliorare forza, mobilità e controllo. Come spiega anche l'attrice nel suo post, sta eseguendo esercizi posturali che a prima vista sembrano semplici, ma includono un sacco di piccoli dettagli che richiedono la necessità di avere il massimo controllo del corpo e della respirazione. Ecco le parole di Evangeline Lilly:

"Ho passato buona parte degli ultimi due anni a letto lottando contro un grave esaurimento fisico. Ora ho bisogno di ricostruire la mia forza per poter riportare in vita Wasp. Per costruire la forza, ho bisogno di una base forte. La mia base è così compromessa da decenni di infortuni, disallineamento, compensazione e lavoro eccessivo. Quindi, è da lì che sto iniziando: dalle fondamenta. Anche se i movimenti sembrano semplici, gli esercizi di Foundation Training di Eric Goodman stanno ricostruendo la mia intera struttura da zero. Molti piccoli dettagli - allargare le dita dei piedi, i bordi esterni dei piedi paralleli, tre punti di contatto sul piede, respirare nelle costole davanti e dietro e sui lati, sollevare la punta del cranio, ecc. - sono ciò che rende i suoi esercizi posturali così straordinariamente efficace. Dopo 26 anni di dolore alla schiena, lesioni e debolezza, sto cominciando a sentire la forza entrare di nuovo nel mio corpo ed è incredibile! Il mio cuore è così pieno di gratitudine per la ricerca, la dedizione e la passione di Eric nel condividere le sue teorie con il mondo. E sono così grata che mi aiuti a rendere giustizia a questa epica eroina ancora una volta".

In precedenza, Evangeline Lilly ha anticipato di aver provato il costume di Wasp per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in attesa di fare ritorno nei panni di Hope.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno nel cast di Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors e Kathryn Newton. Il film sarà distribuito nel 2022.