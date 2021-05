Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly: "Ho provato il mio costume" (FOTO)

Evangeline Lilly vorrebbe mostrarci il suo costume per Ant-Man and the Wasp: Quantumania senza però cadere negli spoiler, come Tom Holland e Mark Ruffalo.

Parlando di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly ha affermato di voler raccontare qualche dettaglio sul suo nuovo film e sul costume che indosserà, ma allo stesso tempo, di voler evitare l'effetto spoiler tipico di alcune dichiarazioni fuori luogo rilasciate nel corso degli anni da Mark Ruffalo e Tom Holland.

Attraverso il suo profilo Instagram, Evangeline Lilly ha condiviso due fotografie che fanno intuire che la produzione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è appena iniziata. L'attrice ha raccontato: "Ho provato per la prima volta il mio costume per Quantumania! Sì, vorrei potervi dare qualche dettaglio in più. E, sì, vorrei potervi mostrare qualche foto del mio costume! Ma, no, non farò come Tom Holland e Mark Ruffalo, zero spoiler! Vi mostro queste due foto con il costumista e il sarto con cui ho già avuto il piacere di collaborare in Lost. Questa è davvero una collisione tra mondi diversi!".

Ant-Man and the Wasp: la bellissima Evangeline Lilly in conferenza

Lo scorso febbraio Evangeline Lilly e Michael Douglas hanno confermato l'inizio delle riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania per il periodo estivo. In occasione del podcast Beyond the Mouse, Evangeline Lilly ha raccontato: "All'inizio della mia carriera ho interpretato diversi ruoli da badass. Mi ritenevo forte come Kate di Lost, alle prese con tanti uomini forti. Per questo motivo, Kate doveva essere particolarmente capace e intelligente. Nel corso degli anni, personaggi di questo tipo hanno iniziato a dominare l'industria hollywoodiana. Oggi mi chiedo in che modo debbano essere rappresentate le donne al cinema. Non possiamo essere semplicemente uomini con il seno. Ciò che conta è portare sullo schermo tanti modelli di donna".

Come ha riportato Comic Book, Evangeline Lilly ha continuato: "Con Hope van Dyne, credo di aver fatto un buon lavoro. Sento di aver detto qualcosa di estremamente soddisfacente grazie ai Marvel Studios". Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno nel cast di Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors e Kathryn Newton. Il film sarà distribuito nel 2022.