Ant-Man 3: Kathryn Newton non vuole dire a suo padre che sarà nel cast del cinecomic

Kathryn Newton sarà la nuova Cassie Lang in Ant-Man 3, ma non ha ancora detto al suo padre che si unirà all'MCU per paura che possa diffondere troppo la notizia.

In Ant-Man 3 la giovane figlia di Scott Lang, Cassie, interpretata dalla star di Freaky Kathryn Newton, ma non tutti sanno dell'ufficialità della notizia, infatti la giovane attrice non vuole confermare al padre di far parte del nuovo cinecomic Marvel perché ha paura che possa vantarsi troppo in giro del suo ruolo.

In un'intervista con ET, Kathryn Newton ha spiegato che non vuole che suo padre si vanti del suo ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche se sa bene che ormai lo avrà scoperto grazie ai social e alle news in rete:

"Ho così paura di dire qualcosa, perché sapete come sono i padri, hanno il vizio di parlare, capite cosa intendo? Mio ​​padre va in giro a raccontare a tutti quello che sto facendo. In realtà non sa assolutamente niente, ma non fa che dire agli altri: 'Mia figlia è in questo film!' Ma io non gli ho detto niente, forse l'ha saputo da Instagram".

Ant-Man 3: il recasting di Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang anticipa l'arrivo di Stature?

Tutta questa segretezza che la giovane Kathryn Newton vuole assolutamente mantenere potrebbe significare che Cassie Lang avrà un ruolo importante in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nei fumetti, Cassie Lang cresce fino a diventare Stature, un membro del team degli Young Avengers ma non sappiamo cosa succederà in questo terzo capitolo.

Al momento si sa poco di Ant-Man 3, ma è possibile che introduca l'inizio della storia di Stature nell'MCU. D'altronde, Kathryn Newton ha fornito qualche indizio nella stessa intervista quando ha detto che sta facendo del suo meglio per essere il miglior supereroe di tutti i tempi, anticipando questa cosa anche in un post Instagram.