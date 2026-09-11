American Horror Story 13, il trailer porta Jessica Lange e Sarah Paulson nei ruoli iconici

Per i fan storici di American Horror Story, la tredicesima stagione ha già un motivo enorme per attirare l'attenzione: il nuovo trailer conferma infatti il ritorno di Jessica Lange, Sarah Paulson ed Evan Peters, tre degli interpreti più rappresentativi dell'antologia horror di Ryan Murphy.

Jessica Lange, Sarah Paulson ed Evan Peters tornano in American Horror Story

Non si tratta di semplici apparizioni. I tre attori riprenderanno alcuni dei personaggi che avevano già portato sullo schermo nelle precedenti stagioni di American Horror Story, trasformando il nuovo capitolo in una sorta di incontro tra diverse epoche dell'universo di AHS.

Lange tornerà addirittura nei panni di quattro personaggi già interpretati. Peters ne affronterà invece cinque, mentre Paulson arriverà a interpretarne sei. Per Lange, in particolare, si tratta di un ritorno atteso da anni: l'attrice non appariva nella serie dal lontano Freak Show. Peters e Paulson, invece, erano stati visti l'ultima volta in Double Feature.

Murphy aveva già anticipato la portata dell'esperimento, raccontando che alcuni interpreti arriveranno a interpretare due personaggi di stagioni diverse nella medesima scena. Il caso più estremo riguarda Evan Peters, che a un certo punto avrebbe dovuto interpretare due personaggi contemporaneamente e addirittura dialogare con sé stesso. Un espediente complicato da realizzare, ma che il creatore della serie ha definito particolarmente divertente.

Il trailer lascia intravedere proprio questa volontà di giocare con la storia della saga, senza limitarsi a riproporre semplicemente vecchi volti.

Il cast della tredicesima stagione non si ferma a Lange, Peters e Paulson. Anche Angela Bassett riprenderà il ruolo di Marie Laveau, direttamente da Apocalypse, mentre Emma Roberts tornerà nei panni di Madison Montgomery, ancora una volta dopo la sua esperienza in Apocalypse.

Ci sarà spazio anche per Jamie Brewer, che riprenderà Adelaide Langdon, uno dei personaggi della primissima stagione, Murder House.

Tra le new entry figurano invece Paul Anthony Kelly, John Waters, Avantika Vandanapu, Joey Pollari e la modella Alex Consani. La composizione del cast rende quindi la stagione 13 qualcosa di molto diverso da un normale nuovo capitolo dell'antologia: il passato di American Horror Story diventa parte integrante del presente.

Quando esce American Horror Story 13

American Horror Story è arrivata in televisione nel 2011 con Murder House e, stagione dopo stagione, ha costruito una mitologia fatta di storie autonome, personaggi ricorrenti e collegamenti sempre più evidenti tra i diversi capitoli.

American Horror Story 12: una scena

Il ritorno di tanti interpreti storici sembra ora portare questa caratteristica a un livello ulteriore. In tredici stagioni la serie ha ottenuto oltre 50 candidature agli Emmy, con diverse vittorie per interpreti come Jessica Lange e Kathy Bates.

La stagione 13 di American Horror Story debutterà il 24 settembre 2026 su FX e Hulu. E, a giudicare dal nuovo trailer, Ryan Murphy sembra avere intenzione di trasformare il ritorno delle vecchie glorie in uno dei più grandi giochi di specchi mai proposti dalla serie.