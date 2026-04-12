American Horror Story: perché la tredicesima stagione profuma di finale

La serie antologica di Ryan Murphy è ufficialmente sul set e, fin dal primo annuncio, la sensazione è quella di un imminente conclusione. Ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi.

Se c'è una cosa che Ryan Murphy padroneggia magistralmente, è la capacità di trasformare la promozione delle sue creature in un evento social. Che si tratti di intercettare la Gen Z su TikTok o di stuzzicare i Millennial a colpi di nostalgia, il prolifico showrunner sa come generare hype.

Una scena del primissimo episodio

Non sorprende, quindi, il polverone sollevato dall'annuncio della tredicesima stagione di American Horror Story. La serie che quindici anni fa ha sdoganato l'orrore stagionale su FX (e da noi su Disney+) si prepara a tornare, ma i segnali che questa possa essere l'ultima corsa sono troppi per essere ignorati. Proviamo ad unire i puntini, analizzando tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi in arrivo in autunno.

American Horror Story 13: titolo, cast e il fattore Jessica Lange

Il primo indizio che punta dritto verso un gran finale è il ritorno massiccio del cast. Dopo stagioni orfane dei pilastri storici, ritroviamo in un colpo solo Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. A infiammare le discussioni sono però due nomi su tutti. Da una parte la new entry Ariana Grande: reduce dal fenomeno Wicked, la popstar torna alla corte di Murphy dopo l'esperienza in Scream Queens (e la recente collaborazione di Peters nel suo videoclip We Can't Be Friends).

Jessica Lange nelle prime immagini della 13esima stagione

Dall'altra, il colpo da maestro: il ritorno di Jessica Lange. La "Suprema" della recitazione, che aveva lasciato lo show dopo la quarta stagione (e dopo aver collezionato Emmy e Golden Globe), non avrebbe mai accettato di tornare senza un progetto capace di rendere giustizia al suo pedigree.

Il sottotitolo scelto per la produzione (non ancora quello ufficiale), Penthouse, ci riporta alle atmosfere urbane e sofisticate, ma profondamente inquietanti, del ciclo inaugurale. Se la serie è iniziata tra le mura di una casa infestata (Murder House), chiuderla in un attico di lusso - simbolo di status e isolamento sociale - profuma proprio di chiusura poetica di un cerchio iniziato nel 2011.

Il crossover definitivo: tra le Streghe di Salem e la Casa degli Orrori

Ryan Murphy non ha mai nascosto il suo debole per la prima (Murder House) e la terza stagione (Coven): sono dichiaratamente le sue preferite. Dopo averle fatte incrociare in Apocalypse, il produttore aveva promesso un ultimo ballo per le sue streghe. La conferma di Sarah Paulson nei panni di Cordelia Goode e le prime foto dal set che ritraggono la Lange di spalle - con un look che ricorda molto la sua Constance Langdon - suggeriscono che questa "Penthouse" possa essere la summa definitiva della mitologia e del lore di questa saga televisiva, in cui in più occasioni le varie annate hanno avuto collegamenti tra loro e fanno parte dello stesso universo narrativo.

Sarah Paulson è di nuovo la Suprema Cordelia Goode in AHS 13

Vederle di nuovo insieme non è solo un regalo per i fan (insieme agli altri membri del cast annunciati), ma sembra l'unico modo sensato per congedarsi da un universo così vasto. Per convincere la Lange a tornare sul set, dopo anni passati a dedicarsi ad altri progetti del Murphyverse come Feud, il ruolo deve necessariamente avere un peso specifico enorme nell'economia dello show.

Una serie alla deriva in cerca di riscatto

Nonostante l'innegabile successo, è chiaro che da qualche anno la formula reiterata di American Horror Story mostri il fianco. Tra sottogeneri ormai sviscerati e metafore horror (dalla politica di Trump del 2016 all'esplosione di AIDS negli anni '80 fino alla maternità di Delicate) che hanno perso mordente, la serie ha spesso faticato a mantenere alta la tensione, finendo per "allungare il brodo" in modo ripetitivo di un'idea stagionale geniale e innovativa.

American Horror Story 8: un'immagine di Cody Fern

L'ultimo rinnovo ufficiale risale al 2020 e copriva fino alla tredicesima stagione. Al momento, FX non ha annunciato ulteriori prosecuzioni e, con gli spin-off (Crime Story, Sports Story, Love Story) in pieno fermento, chiudere la serie madre con un'annata all-star sarebbe la mossa più saggia. Dopo la parentesi di Delicate - la prima stagione non gestita direttamente dai creatori e basata su un romanzo e non su una storia originale - il ritorno di Ryan Murphy e Brad Falchuk al timone per questo tredicesimo capitolo.

Quale miglior modo per salutare il pubblico se non con un'apoteosi camp e orrorifica che riunisca tutte le icone che hanno reso grande il franchise? Se di canto del cigno si tratta, che sia almeno il più rumoroso possibile.