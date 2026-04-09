American Horror Story 13, se avete amato Coven questo ritorno vi farà impazzire

La tredicesima stagione di American Horror Story comincia a prendere forma con le prime immagini che hanno svelato due grandi ritorni nello show, quello di Jessica Lange e nelle ultime ore di Sarah Paulson nei panni di Cordelia Groode.

Questa nuova anteprima della prossima stagione fa seguito a un primo assaggio del ritorno di Jessica Lange nella serie dopo circa 10 anni. Ciò sembra inoltre confermare che Lange riprenderà il ruolo che aveva in Coven, quello della madre di Cordelia, l'ex Suprema Fiona Goode.

American Horror Story - Apocalypse: Jessica Lange nell'episodio Return to Murder House

Quale personaggio interpreterà Jessica Lange?

Lange ha interpretato sia Constance Langdon in Murder House e Apocalypse, sia Fiona in Coven. Quindi c'è la possibilità che questa volta interpreti Constance invece di Fiona. Inoltre, l'ultima volta che abbiamo visto Fiona, era morta e intrappolata nel suo inferno personale insieme al suo fidanzato fantasma, l'uomo con l'ascia (Danny Huston).

Tra i veterani di Coven e Apocalypse che faranno ritorno in American Horror Story 13 ci sono Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Anche Ariana Grande torna a lavorare con Ryan Murphy dopo Scream Queens.

Qual è la trama di American Horror Story 13?

I dettagli della trama della tredicesima stagione sono ancora segreti, ma Apocalypse ci ha rivelato che Mallory, interpretata da Lourde, una studentessa estremamente potente della Robichaux Academy, è destinata a superare Cordelia come prossima Suprema.

Secondo i post sui social media di Murphy, le riprese della tredicesima stagione sono iniziate all'inizio di questa settimana, il 6 aprile. Il ritorno di Lange è un grande colpo per la stagione, data la sua lunga assenza. La sua ultima apparizione è stata quel breve ritorno in Apocalypse, sebbene abbia recitato come protagonista in diverse delle prime stagioni.

American Horror Story: Jessica Lange e Sarah Paulson in una scena dell'episodio The Sacred Taking della terza stagione

Coven è ancora la migliore stagione di American Horror Story

AHS: Coven, andata in onda per la prima volta nel 2013, è di gran lunga una delle stagioni più popolari (se non la più popolare) della serie, grazie all'atmosfera stregata, all'estetica gotica del Sud e al tono horror-camp.

Le streghe sono tornate in modo significativo nell'ottava stagione, sottotitolata Apocalypse, per affrontare il vero e proprio Anticristo (Michael Langdon, interpretato da Cody Fern) e cambiare il corso della storia per impedire la distruzione del mondo. AHS: Apocalypse ha anche collegato ufficialmente le trame della sua prima stagione, Murder House, con l'ambientazione di Coven.