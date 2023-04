American Horror Story 12: Cara Delevingne irriconoscibile sul set in versione mora (FOTO)

Un nuovo look per l'attrice e modella Cara Delevingne immortalata sul set di New York per la 12esima stagione di American Horror Story che vedrà all'interno del cast anche Kim Kardashian.

Con American Horror Story 12, Cara Delevingne è pronta per una nuova sfida e per mostrare un nuovo look. Le immagini arrivano dal set di New York e hanno attirato i commenti dei fan dell'attrice e modella, e della serie pronta ad approdare sul piccolo schermo con i nuovi episodi.

La 12esima stagione di American Horror Story riporta dunque Cara Delevingne sul piccolo schermo. Come mostra Yahoo Entertainment, la protagonista di Carnival Row è stata fotografata con un abito nero, tacchi altissimi con plateau rosso e guanti abbinati in pelle rossa.

La sua presenza nel cast della nuova stagione non era ancora stata confermata, ma le foto non lasciano spazi ad ulteriori dubbi e sembrano anticipare un personaggio che sarà "iconico, alla moda e terrificante". Gli accessori completano un look che trasforma completamente la stessa Delevingne. Enormi occhiali da sole con la montatura rossa, una parrucca riccia bruna con frangia smussata sulla fronte e una borsetta in pelle verniciata nera la rendono irriconoscibile nei suoi nuovi panni.

Il suo coinvolgimento nella dodicesima stagione dello show di Ryan Murphy, dal titolo provvisorio Delicate, non è stata l'unica sorpresa: le foto giungono poche settimane dopo che Murphy ha annunciato che anche Kim Kardashian sarà nel cast della serie.

Cara Delevingne rivela di essere stata in rehab: "Non mi drogo da 4 mesi"

"Kim è tra le più grandi star televisive del mondo e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia di AHS", ha dichiarato Ryan Murphy in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter. "Emma [Roberts] ed io siamo entusiasti di questa collaborazione. [La showrunner e sceneggiatrice] Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, elegante e alla fine terrificante per Kim, e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto".