Un Posto al Sole, anticipazioni 30 settembre: Rosa racconta tutto a Manuel, Michele contro Walter Scala

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più amata dal pubblico italiano. Nell' episodio di martedì 29 settembre anche Manuel scoprirà cosa sta succedendo in famiglia: nonostante Rosa e Clara ci abbiano provato, non sono riuscite infatti a nascondere la loro preoccupazione al ragazzino. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Ora che anche Damiano è scomparso, Rosa è sempre più preoccupata e decide di indagare, finendo per chiedere aiuto proprio a Grillo, ignara del suo coinvolgimento nella vicenda.

Al Vulcano intanto, Lorenza prende il posto di Micaela e ottiene il controllo dell'account del locale, ma le tensioni con Samuel non accennano a diminuire. Infine, una disastrosa lezione di yoga con Renato farà capire a Mariella quanto Sasà le manchi, spingendo Guido a tentare di riappacificare i due amici.

Anticipazioni 30 settembre: Rosa racconta tutto a Manuel, Michele contro Walter Scala

Michele Saviani

Sono giorni terribili: Eduardo è scomparso, e ora anche Damiano. Rosa non riesce a fingere che sia tutto normale, tanto da finire per spaventare Manuel che, ormai, ha intuito che qualcosa di grave sta accadendo alla sua famiglia. La Picariello si rende conto che non può continuare a nascondere la verità, decide così di raccontare tutto al figlio, mettendolo al corrente il ragazzino della difficile situazione.

Nel frattempo, Michele deve fare i conti con l'insubordinazione di Walter Scala, un atteggiamento che non fa che accrescere la sua frustrazione per un ruolo da direttore rispetto a cui sente di non vedersi riconosciuto pienamente.

Guido intanto, non si arrende e prova ancora una volta ad aiutare Mariella e Sasà a fare pace. Al Vulcano infine, la tensione continua a essere palpabile, con Samuel convinto che Lorenza non sia sincera come vuole far credere.