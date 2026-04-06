American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello show

Le riprese degli episodi inediti della serie ideata e prodotta da Ryan Murphy sono ufficialmente iniziate, confermando un atteso ritorno.

FX ha annunciato che le riprese di American Horror Story 13 sono ufficialmente iniziate, svelando inoltre il ritorno di Jessica Lange nel cast.

Su Instagram è stato infatti pubblicato un post che ritrae l'attrice sul set dei nuovi episodi dello show antologico.

L'annuncio del ritorno in AHS 13

Jessica Lange era apparsa l'ultima volta nell'universo creato da Ryan Murphy in occasione dell'ottava stagione di American Horror Story, intitolata Apocalypse. Negli episodi la star aveva ripreso il ruolo di Constance Langdon, il personaggio che aveva debuttato nel primo capitolo dello show, Murder House.

Nei nuovi scatti si vede l'attrice di spalle, mentre guarda fuori dalla finestra e indossa un vestito blu.

L'annuncio compiuto online ha un po' sorpreso i fan di American Horror Story, considerando che Jessica aveva dichiarato un anno fa che non aveva intenzione di tornare sul set dichiarando in modo chiaro: "Oh Cristo, no. Voglio dire, non l'ho fatto per oltre 10, 12 anni, quindi, no, non lo farò".

Lange aveva recitato anche nella stagione 2 della serie, Asylum, con la parte di sorella Jude Martin; in Coven con il ruolo di Fiona Goode negli episodi del terzo gruppo di puntate; e in Freak Show in cui ha recitato nei panni di Elsa Mars.

La collaborazione con Ryan Murphy

La collaborazione con il produttore Ryan Murphy era poi proseguita con Feud: Bette and Joan (di cui potete leggere la nostra recensione) in cui aveva avuto il ruolo di Joan Crawford, con The Politician, e con Feud: Capote vs the Swans in cui ha avuto la parte di Lillie Mae Faulk.

Nella stagione 13 della serie reciteranno anche Ariana Grande, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, e Leslie Grossman.

Per ora la produzione non ha svelato alcun dettaglio riguardante i personaggi affidati agli attori o se torneranno nelle puntate dei personaggi già apparsi in passato.