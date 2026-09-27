Forbidden Fruit, trame dal 28 settembre al 4 ottobre: Sahika finge di morire

Forbidden Fruit è la soap turca che racconta amori, rivalità, intrighi e lotte per il potere attraverso le vicende di Yildiz, Ender e degli altri protagonisti. Le loro vite sono continuamente sconvolte da segreti, alleanze e tradimenti, mentre le dinamiche familiari si intrecciano con ambizioni personali e strategie sempre più pericolose.

Nelle puntate dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 vedremo Yildiz e Çagatay, il cui matrimonio continua a essere messo alla prova, ma anche Ender e Sahika, determinate a conquistare nuovamente il potere. Hasan Ali resta il principale obiettivo delle due donne, mentre Feride, Cansu, Zehra e Mert si ritrovano coinvolti nei nuovi equilibri. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica a 28 settembre a la domenica alle 15:30

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Le nuove puntate di Forbidden Fruit portano al centro della storia la misteriosa scomparsa di Sahika. Hasan Ali crede di aver provocato la morte della donna e cerca di far sparire ogni traccia, mentre Ender inizia a sospettare di lui. Ma la verità è molto diversa: Sahika ha organizzato una complessa montatura e torna in scena pronta a ricattare il suo nemico. Quando le due scoprono che le azioni di Hasan Ali sono vincolate, Sahika propone a Ender una soluzione sorprendente.

Lunedì 28 settembre

Sahika si reca a casa di Hasan Ali con l'obiettivo di discutere una possibile tregua. L'uomo, però, non ha alcuna intenzione di accettare l'accordo e le tende una trappola. Dopo averle somministrato di nascosto una sostanza contenuta in un bicchiere, Sahika viene colpita da un grave malore. La donna perde conoscenza e sembra morire davanti agli occhi di Hasan Ali.

Hasan Ali Kuyucu (interpretato dall'attore Erdal Özyağcılar)

L'uomo viene preso dal panico e, convinto di aver provocato la sua morte, ordina di far sparire il corpo di Sahika e di eliminare ogni possibile prova che possa collegarlo alla vicenda.

Martedì 29 settembre

Ender non riesce a mettersi in contatto con Sahika e inizia a preoccuparsi seriamente. La donna manda quindi Caner alla polizia e decide di recarsi personalmente da Hasan Ali, ancora ignara di ciò che è accaduto.

Nel frattempo, Feride irrompe da Hasan Ali per rimproverarlo a causa dello scandalo legato alla presunta escort. Yildiz cerca invece di riportare un po' di serenità all'interno della famiglia e organizza una cena. Intanto Çagatay chiede a Cansu di stare lontana da lui e da Yildiz, cercando di mettere un limite alle continue attenzioni della donna.

Mercoledì 30 settembre

Yildiz organizza una cena strategica e invita Cansu ed Emir a una serata a quattro. Il suo piano è però ben preciso: decide di non presentarsi insieme a Çagatay, così da lasciare Cansu ed Emir da soli.

Contemporaneamente, Ender è sempre più convinta che Hasan Ali abbia ucciso Sahika. Dopo aver denunciato la scomparsa della donna alla polizia, cerca di capire cosa possa esserle accaduto. Hasan Ali continua invece a fingere di non sapere nulla e cerca freneticamente di eliminare le ultime prove che potrebbero ricondurlo alla presunta morte di Sahika.

Serkan Rutkay Ayıköz nel ruolo del personaggio Emir Yüksel

Giovedì 1° ottobre

Dopo essersi liberata di Cansu ed Emir, Yildiz organizza una cena di famiglia. Durante la serata, Feride accusa Hasan Ali di avere un'amante. La donna racconta infatti di aver trovato nella sua casa una collana con un ciondolo a forma di S. Il gioiello viene subito associato a Sahika e aumenta i sospetti intorno a Hasan Ali.

Parallelamente, Ender viene convocata in obitorio per identificare un cadavere che potrebbe appartenere a Sahika. Quando arriva, però, scopre che il corpo non è quello della donna. Intanto Mert appare sempre più distante e irritabile con Zehra, nascondendo alla moglie alcuni piani misteriosi che sembrano essere ormai prossimi a concretizzarsi. Durante la cena, Cansu confida inoltre a Emir un sospetto importante: secondo lei, Çagatay potrebbe non essere fedele a Yildiz.

Venerdì 2 ottobre

Zehra inizia a preoccuparsi del comportamento di Mert, che appare sempre più freddo e aggressivo nei suoi confronti. Anche Yildiz attraversa un momento di difficoltà e teme che la cessione delle azioni abbia modificato gli equilibri del suo matrimonio.

Parallelamente, Ender continua a sospettare di Hasan Ali e ritiene che l'uomo possa essere coinvolto nella scomparsa di Sahika. A rafforzare i suoi dubbi è proprio il ritrovamento della collana della donna nella casa di Hasan Ali. Anche Yildiz, inizialmente scettica, decide di verificare personalmente la situazione. La ragazza cerca la collana nello studio di Hasan Ali, ma viene sorpresa dall'uomo e rimproverata per essersi introdotta nel suo spazio privato.

Sabato 3 ottobre - ore 15.30

La settimana prende una svolta decisiva quando Sahika torna in scena. Ender e Caner sono sconvolti dal suo ritorno e scoprono che la donna ha organizzato un piano per simulare la propria morte e far credere a Hasan Ali di averla uccisa.

Sahika ha manipolato Mahmut, riuscendo a costruire una simulazione nella quale sembra che il Presidente l'abbia avvelenata. Ora, però, tocca a Ender completare il piano. La donna si presenta quindi in azienda e ricatta Hasan Ali: dovrà trasferirle le azioni che le aveva sottratto in precedenza oppure Ender consegnerà alla polizia un video nel quale Mahmut getta in mare quello che sembra essere il cadavere di Sahika.

Ender alza però ulteriormente la posta e pretende da Hasan Ali anche il 20% delle sue azioni. La richiesta si rivela più complicata del previsto perché le quote risultano vincolate da una clausola che ne impedisce il trasferimento.

Yildiz e Çağatay

Domenica 4 ottobre - ore 15.30

Sahika resta nascosta in casa in attesa che il piano di Ender porti i risultati sperati. Nel frattempo decide di reclutare Hayati come suo nuovo braccio destro. Alla villa, invece, Feride decide di invitare alcune amiche desiderose di conoscere Yildiz. Prima dell'incontro propone però alla ragazza un cambio di look. Yildiz è inizialmente reticente, ma accetta nella speranza di riuscire a migliorare il rapporto con la suocera.

Ender scopre intanto che Sahika non può ricevere le azioni di Hasan Ali a causa del vincolo che consente il trasferimento delle quote soltanto ai familiari dell'uomo. Sahika ha quindi un'idea sorprendente e propone a Ender di sposare Hasan Ali. In questo modo potrebbe diventare un membro della famiglia e ottenere il controllo delle quote. Ender inizialmente rifiuta la proposta, ma la strategia potrebbe rappresentare l'unico modo per raggiungere il loro obiettivo.

Nel corso della vicenda, Sahika si traveste e si presenta a casa di Zehra con l'obiettivo di spaventarla. Mert, invece, informa Hasan Ali delle voci secondo cui Ender potrebbe denunciarlo. L'uomo riesce però a convincerlo a non andare oltre con le sue indagini. La settimana si conclude quindi con un nuovo piano destinato a cambiare gli equilibri: Ender potrebbe diventare la moglie di Hasan Ali per permettere a Sahika di mettere le mani sulle sue azioni.