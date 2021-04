American Horror Story 10: la figlia di Michael Jackson nel cast della nuova stagione

Paris Jackson, figlia del compianto Michael Jackson, si unisce alla famiglia di American Horror Story 10 entrando nel cast della nuova stagione in un ruolo ancora sconosciuto.

American Horror Story: Cody Fern

Il mistero della stagione 10 di American Horror Story diventa sempre più intrigante. Già nei giorni scorsi l'attrice Angelica Ross ha anticipato che i nuovi episodi di American Horror Story saranno un vero e proprio bagno di sangue, alimentando ulteriormente l'hype dei fan. Nelle ultime ore, poi, EW ha annunciato che nella nuova stagione reciterà anche la modella, musicista e attrice americana Paris Jackson, figlia del grande Michael Jackson, seppure al momento non sia stato ancora specificato per quale ruolo.

Ricordiamo che anche Macaulay Culkin, che è il padrino di Paris Jackson (la madrina fu Elizabeth Taylor), è stato scritturato per quella che il co-creatore Ryan Murphy ha definito una "parte molto folle" di American Horror Story: Double Feature. Il titolo, svelato dallo stesso Murphy circa un mese fa, si riferisce al fatto che saranno raccontate due storie diverse nella medesima stagione. "Quindi raddoppia il piacere della visione. Una storia sarà ambientata in riva al mare (il cast è già stato annunciato). Una seconda sulla sabbia (l'annuncio del lancio è in arrivo)", ha dichiarato a tal proposito il regista, sceneggiatore e produttore statunitense. TMZ ha riferito che Paris Jackson, che in passato ha recitato nella serie Scream di MTV, apparirà nella seconda parte di Double Feature.

Per quanto riguarda il cast, la decima stagione di AHS, ambientata a Provincetown, vedrà il ritorno di Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock, storici volti dello show. Di recente è stato poi annunciato che Murphy e co. stanno sviluppando anche American Horror Stories, una serie antologica spin-off, con episodi indipendenti che mettono in risalto miti, leggende e tradizioni dell'orrore.