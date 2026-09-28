Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 29 settembre: Cesare mette in allarme Elisa e Valter

Nuovi equilibri e qualche tensione di troppo sono pronti ad animare Il Paradiso delle Signore 11. Nella puntata in onda martedì 29 settembre alle 16.00 su Rai 1, Marcello proverà a trovare una soluzione al problema nato con la compagnia di crociere, ma l'arrivo di Cesare finirà per mettere in agitazione soprattutto Elisa e Valter.

Nel frattempo, Diana farà il suo ingresso al Circolo e la sua presenza non passerà certo inosservata. Per Riccardo e Umberto, invece, arriverà il momento di abbassare le difese e parlare apertamente delle difficoltà che stanno attraversando. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

Nella puntata di lunedì 28 settembre de Il paradiso delle signore l'attenzione si concentra sui preparativi per il matrimonio di Delia e Gianlorenzo. Concetta vorrebbe festeggiare i futuri sposi con un rinfresco in Caffetteria prima delle nozze, mentre Mimmo riceve da Rebecca una proposta che potrebbe cambiare i programmi: occuparsi di un evento al Circolo proprio nella giornata di venerdì.

Lia, intanto, scopre un lato del passato di Simona che la ragazza sembra voler tenere lontano. Dopo aver trovato una sua fotografia in tutù, cerca di convincerla a non chiudere definitivamente con la danza, ma la reazione di Simona è tutt'altro che serena.

Sul fronte familiare, Riccardo confida ad Adelaide la crisi con Nicoletta, mentre Odile prova a spronarlo anche sul lavoro. A creare la vera scossa della puntata è però Diana: la ragazza annuncia di voler tornare a Londra, ma Carla la ferma rivelandole qualcosa destinato a cambiare i suoi piani.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 29 settembre

Umberto Guarnieri

Martedì 29 settembre Marcello dovrà affrontare le conseguenze del contratto firmato con la compagnia di crociere. Per tentare di uscire dall'impasse viene chiamato Cesare, che mette a disposizione le sue competenze da avvocato. La sua presenza, però, ha un effetto inatteso su Elisa e Valter: entrambi si sentono improvvisamente sotto pressione e temono che l'uomo possa avvicinarsi troppo a una verità che preferirebbero lasciare nascosta.

Nel frattempo Diana fa il suo ingresso al Circolo, attirando subito gli sguardi dei presenti e lasciando sorpresa anche Rebecca. Mimmo, impegnato nell'organizzazione dell'evento previsto per venerdì, scopre inoltre un dettaglio che non conosceva: Diana e Rebecca sono cugine.

Per Riccardo e Umberto arriva invece un raro momento di complicità. Padre e figlio parlano senza filtri dei rispettivi problemi e, nonostante le difficoltà che entrambi stanno vivendo, decidono di sostenersi a vicenda. Un riavvicinamento che potrebbe diventare importante proprio mentre intorno a loro gli equilibri continuano a cambiare.