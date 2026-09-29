Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 30 settembre: Riccardo confessa tutto a Marta

Nuove preoccupazioni e questioni familiari ancora tutte da risolvere animeranno la puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda mercoledì 30 settembre su Rai 1 (come sempre alle ore 16.00).

Riccardo dovrà fare i conti con una telefonata arrivata da Parigi che lo lascerà profondamente turbato, tanto da attirare subito l'attenzione di Marta. Marcello, invece, continuerà a cercare una soluzione al problema con la compagnia di crociere, mentre per Simona un momento trascorso da sola in Galleria finirà in modo decisamente inaspettato. Le anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Umberto Guarnieri

Nella puntata di martedì 29 settembre de Il paradiso delle signore, Marcello ha cercato di rimediare alle conseguenze del contratto firmato con la compagnia di crociere. Per provare a districare la situazione è stato chiamato al Paradiso Cesare, pronto a intervenire in qualità di avvocato. Il suo arrivo, però, ha creato subito una certa agitazione in Elisa e Valter, che non sembrano affatto tranquilli all'idea di averlo così vicino.

Nel frattempo, al Circolo tutti gli occhi si sono posati su Diana, il cui arrivo ha sorpreso soprattutto Rebecca. Anche Mimmo, preso dai preparativi per l'evento in programma venerdì, è venuto a conoscenza di un dettaglio interessante: Diana e Rebecca sono cugine.

A vivere un momento più intimo sono stati invece Riccardo e Umberto. Padre e figlio si sono confidati le rispettive difficoltà e hanno scelto di fare fronte comune, promettendosi di sostenersi in una fase che per entrambi si sta rivelando tutt'altro che semplice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 30 settembre

Il Paradiso delle Signore 11

Per Riccardo le difficoltà non sono destinate a diminuire. Dopo aver scoperto che Umberto non può finanziare il progetto del fast-food, dovrà rimettersi alla ricerca di nuovi soci per non vedere sfumare un'iniziativa nella quale crede molto. Ma sarà un'altra questione, decisamente più personale, a preoccuparlo.

Una telefonata in arrivo da Parigi cambierà infatti il suo umore. Marta si accorgerà subito dell'agitazione del fratello e capirà che dietro quel turbamento si nasconde qualcosa di importante. Riccardo proverà inizialmente a tenere per sé la questione, ma la sorella insisterà fino a ottenere la verità: sarà così che le racconterà il contenuto della conversazione avuta con Nicoletta.

Intanto Marcello non avrà alcuna intenzione di lasciare ad altri il compito di risolvere la vicenda delle navi da crociera. Determinato a trovare personalmente una via d'uscita, deciderà di rivolgersi a Valeria, sperando che possa offrirgli l'aiuto di cui ha bisogno.

Neppure per Delia e Gianlorenzo sarà una giornata tranquilla. Quando il matrimonio sembra ormai sempre più vicino, sulla strada della coppia comparirà un altro imprevisto che dovrà essere risolto prima di poter pensare finalmente alle nozze con serenità.

A vivere uno dei momenti più delicati della puntata sarà però Simona. Rimasta sola in Galleria, tornerà quasi istintivamente alla sua grande passione e accennerà alcuni passi di danza. Qualcosa, però, andrà storto e la ragazza cadrà in modo rovinoso, sarà Valter a trovarla e a prestarle immediatamente soccorso.

Problemi anche per Diana, che scoprirà una decisione drastica presa da Carla: sua madre le ha tagliato i fondi. La giovane proverà allora a cambiare approccio, cercando di ottenere il perdono con modi più concilianti. Carla, almeno per il momento, resterà però ferma sulla sua posizione.