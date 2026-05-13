Ahsoka, ora sappiamo quando uscirà in streaming la Stagione 2

Le riprese si sono ormai concluse da tempo e finalmente adesso abbiamo un'idea più precisa di quando i nuovi episodi della serie con Rosario Dawson approderanno su Disney+

Sono passati ormai tre anni dall'uscita della prima stagione di Ahsoka, ma i tempi sembrano maturi per un ritorno dell'ex-Jedi in streaming.

La serie ha debuttato nell'agosto 2023 ottenendo buoni risultati di ascolto per Disney+, entrando ogni settimana nella Top 10 delle serie originali in streaming stilata da Nielsen durante la pubblicazione dei nuovi episodi.

Ahsoka: un primo piano di Rosario Dawson nella serie di Star Wars

Ahsoka, svelata la finestra d'uscita su Disney+

La seconda stagione della serie Star Wars è prevista in anteprima per l'inizio del 2027, come ha annunciato nelle scorse ore Rosario Dawson durante la presentazione degli upfront di Disney. L'attrice ha anche presentato un filmato inedito del dietro le quinte che mostra parte della realizzazione della nuova stagione.

Ahsoka: Rosario Dawson e Hayden Christensen alla Star Wars Celebration 2025

Il ritorno di Hayden Christensen e il nuovo Baylan Skoll

Hayden Christensen è pronto a riprendere il ruolo di Anakin Skywalker nella seconda stagione, mentre Rory McCann, noto per Il trono di spade, assumerà il ruolo di Baylan Skoll; Ray Stevenson, che ha interpretato il personaggio nella prima stagione, è morto nel maggio 2023 subito dopo aver completato le riprese.

Il cast della prima stagione comprendeva anche Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, Eman Esfandi, Evan Whitten, Genevieve O'Reilly e Lars Mikkelsen. Dave Filoni, Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Carrie Beck e Colin Wilson sono stati i produttori esecutivi della prima stagione.

Le serie Star Wars sono state ridimensionate

Nel frattempo Lucasfilm ha ridimensionato i propri progetti live-action legati a Star Wars. Negli ultimi 18 mesi, infatti, Skeleton Crew, rivolto a un pubblico più giovane, e la seconda e ultima stagione di Andor sono stati gli unici show live-action provenienti dalla galassia lontana lontana. La produzione animata di Star Wars, invece, è stata più intensa, recentemente con Star Wars: Maul - Shadow Lord.