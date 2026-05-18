Star Wars, Hayden Christensen sarà ancora Anakin Skywalker in altri due progetti

Alcuni bozzetti concettuali hanno confermato che la Lucasfilm aveva preso in considerazione l'idea di far apparire Hayden Christensen come fantasma della Forza nella trilogia sequel di Star Wars, ma il progetto non si è mai concretizzato.

Fortunatamente, Hayden Christensen è poi tornato finalmente nella saga nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader in Obi-Wan Kenobi e in Ahsoka sia come fantasma della Forza che come ologramma dell'era di Clone Wars. Il finale ha poi preparato il terreno affinché Anakin possa avere un ruolo molto più importante su Peridia quando la serie tornerà con la seconda stagione.

Ahsoka: Hayden Christensen alla Star Wars Celebration 2025

Hayden Christensen tornerà in altri progetti Star Wars

È stato recentemente confermato che Ahsoka non tornerà su Disney+ fino all'inizio del prossimo anno, ma guardando oltre quella serie, è emerso un nuovo aggiornamento entusiasmante dall'insider Daniel Richtman.

Il noto scooper, solitamente molto attendibile, ha riferito che Christensen è pronto per almeno altri due progetti di Star Wars in cui tornerà a calarsi nei panni di Anakin Skywalker. L'attore ha indossato l'armatura di Darth Vader per Obi-Wan Kenobi, quindi resta da vedere quale versione del Jedi diventato Sith vedremo stavolta.

Ahsoka: una scena suggestiva del quinto episodio

Anakin Skywalker avrà un ruolo più ampio in Ahsoka 2

Christensen dovrebbe avere un ruolo molto più importante nella seconda stagione di Ahsoka ed è probabile che Anakin sarà presente per guidare Ahsoka Tano e Sabine Wren nel loro viaggio attraverso Peridea.

Come i fan di Star Wars: The Clone Wars già sapranno, il personaggio di Anakin è anche strettamente legato agli Dei di Mortis, tuttavia potremmo anche vedere sullo schermo altri video di addestramento che un tempo aveva realizzato per Ahsoka durante le Guerre dei Cloni.

Star Wars, arriva una serie in live-action su Clone Wars?

"So che anche il mio amico Ewan sarebbe pronto a farlo", ha dichiarato Christensen lo scorso anno riguardo alla possibilità di realizzare una versione live-action di The Clone Wars. "È un look fantastico. È un periodo davvero interessante di Star Wars, e penso che ci siano storie fantastiche che potremmo raccontare. Quindi chissà, magari un giorno".

Riconoscendo che per farlo sarebbe necessaria un po' di "magia per ringiovanire il personaggio", ha continuato: "Adoro questo personaggio. Mi piacerebbe avere la possibilità di continuare ad approfondire la storia di Anakin e, se tutto va bene, anche quella di Darth Vader. Penso che ci siano ancora molte storie da raccontare".