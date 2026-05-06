Star Wars: una nuova action figure di Ahsoka Tano scatena le critiche dei fan

Hot Toys ha svelato il suo oggetto da collezione ispirato all'amato personaggio della saga, ma l'accoglienza non è stata quella sperata.

Le immagini della nuova riproduzione targata Hot Toys della giovane Ahsoka Tano, condivise online in occasione dello Star Wars Day ha scatenato a sorpresa numerose polemiche. A sollevare le critiche sono stati gli abiti scelti per realizzare il modello messo in vendita legato agli anni in cui il personaggio era ancora una padawan.

Le critiche rivolte dai fan

Hot Toys ha scelto di riprodurre, per la gioia dei fan e dei collezionisti, la giovane Ahsoka Tano negli anni raccontati in Star Wars: le guerre dei Cloni. Per il volto è stata presa come modello l'attrice Ariana Greenblatt, che ha interpretato il personaggio nella serie live-action targata Disney+ dedicata alla storia di Ahsoka.

A far discutere è stata tuttavia la scelta di ritrarre la giovane padawan con una gonna corta e un top, look che era stato criticato nello show animato perché considerato fin troppo sessualizzato e audace, considerando inoltre che il personaggio aveva 14 anni e stava combattendo in guerra.

Dave Filoni e George Lucas, per la terza stagione, avevano quindi fatto modificare il look del personaggio. La seconda versione dell'outfit è stata successivamente usata nello show live-action in cui ha recitato Ariana.

Hot Toys, tuttavia, ha creato l'oggetto da collezione usando come modello la prima versione del costume, scatenando le critiche dei fan.

Il ritorno di Ahsoka

Il personaggio ritornerà prossimamente sugli schermi grazie alla seconda stagione dello show live-action con star Rosario Dawson.

La serie è ambientata dopo la caduta dell'Impero e segue le indagini della protagonista su una minaccia emergente che incombe sulla galassia che potrebbe essere legata al Grand'Ammiraglio Thrawn.

Nel finale della prima stagione, molti personaggi erano rimasti intrappolati sul pianeta Peridia, dopo che Thrawn e le Nightsisters erano fuggiti portando con sé Ezra Bridger (personaggio introdotto nel corso della serie Star Wars Rebels).

Nel cast della seconda stagione, le cui riprese sono già terminate, ci sarà anche Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker, oltre a un gruppo di interpreti che comprende Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Ivanna Sakhno (Shin Hati), Ray Stevenson (Baylan Skoll), David Tennant (Huyang) e Lars Mikkelsen (Thrawn).