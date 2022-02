Secret Invasion: Samuel L. Jackson ha anticipato l'arrivo di una versione giovane di Nick Fury?

La serie Disney+ Secret Invasion potrebbe contenere alcune scene flashback che vedrebbero coinvolto un giovane Nick Fury. Questo è ciò che lascerebbe intendere la star Samuel L. Jackson in una nuova foto pubblicata sui social media.

Samuel L. Jackson ha pubblicato una sua foto con una maglietta di Nick Fury su Instagram con la didascalia: "Benda, nessuna benda, nessuna cicatrice, nessuna cicatrice. Old School Fury Day, devo trovare il Groove!"

Possibile che questa frase sibillina indichi la possibilità di incontrare una versione giovane di Nick Fury in un flashback, anche se potrebbe trattarsi di una scena in cui uno Skrull copia il suo vecchio aspetto per altri scopi. Come ha rivelato Captain Marvel, Fury ha ricevuto un colpo in facci da un gatto che in realtà era un Flerken, ed è così che la benda sull'occhio è diventata parte del suo look. Ad ogni modo, "Old School Fury Day" significa che proviene dal passato in un modo o nell'altro.

Nella scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, abbimo scoperto che gli Skrull Talos (Ben Mendelsohn) e Soren (Sharon Blynn) avevano impersonato Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Maria Hill (Cobie Smulders) visto che il vero Fury si trovava nello spazio. Resta da capire cosa si inventeranno nella serie Marvel.

Nel cast di Secret Invasion troviamo Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Kingsley Colman, Olivia Colman, Killian Scott e Christopher McDonald. Kyle Bradstreet sarà lo showrunner con Jonathan Schwartz co-produttore esecutivo insieme al capo dei Marvel Studios Kevin Feige. La serie approderà su Disney+ nel 2022.