Ahsoka, Rosario Dawson sul suo ruolo: "Il più complesso a livello fisico"

In una recente intervista con Vanity Fair, Rosario Dawson ha parlato del suo ruolo in Ahsoka e di quanto sia stato complesso sul versante fisico.

A proposito di Ahsoka, Rosario Dawson ha raccontato: "Ehi, sono una donna di quarant'anni e non sono mai stata particolarmente palestrata. Voglio dire, è stato un ruolo davvero complesso sul versante fisico! Mi ha richiesto sforzi notevoli. Ahsoka non si stanca mai, non poteva interpretarla come fosse un semplice essere umano. È un'aliena instancabile. È precisa. È di livello davvero elevato. Dovevo riuscire a restituire questa sensazione... È come se non mi fossi allenata necessariamente per me stessa, ma per Ahsoka".

Ahsoka Tano è stata introdotta in Star Wars: The Clone Wars nel 2008. Sebbene abbia avuto un inizio complesso, il personaggio è diventato rapidamente un beniamino dei fan nel corso del tempo, passando da padawan a Cavaliere Jedi. Ahsoka ha continuato a evolversi nel corso della serie animata Star Wars Rebels, fino a quando ha finalmente fatto il suo debutto nel live-action The Mandalorian, interpretata da Rosario Dawson.

Lucasfilm ha annunciato Ahsoka, insieme ad altri show di Star Wars - tra cui The Book of Boba Fett e The Rangers of the New Republic - nel dicembre 2020 come spinoff di The Mandalorian. La produzione della serie è iniziata nel maggio 2022 con un annuncio sui social media. Lo sceneggiatore di Clone Wars, Dave Filoni, è al timone della serie.

Al momento, la trama di Ahsoka è sconosciuta. Tuttavia, Hayden Christensen, che ha interpretato Anakin Skywalker/Darth Vader nella trilogia prequel, riprenderà il suo ruolo nella serie TV, come ha fatto per Obi-Wan Kenobi. Inoltre, la star di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, ha recentemente confermato il coinvolgimento di Mary Elizabeth Winstead in Ahsoka.

La serie sarà distribuita su Disney+ nel corso del 2023.