AFI Awards 2020: Nomadland e One Night in Miami tra i migliori film, Bridgerton e The Mandalorian tra le serie

Nella top 10 degli AFI Awards 2020, dedicati ai migliori film e show tv dell'anno, ci sono Nomadland, One Night in Miami, Bridgerton e The Mandalorian.

Gli AFI Awards 2020 sono stati assegnati, con un mese di ritardo rispetto all'abituale annuncio di dicembre, premiando i migliori progetti cinematografici e televisivi. Tra i titoli approvati approdati sugli schermi, con qualche difficoltà, negli ultimi 12 mesi ci sono i film Nomadland e One Night In Miami e serie come The Mandalorian e Bridgerton.

La top 10 viene stabilita ogni anno da due giurie composte da critici, studiosi e professionisti del settore.

Le top 10 realizzate dall'American Film Institute segna la vittoria di Netflix sia nel settore cinematografico (Da 5 Bloods - Come fratelli, Ma Rainey's Black Bottom, Mank e Il processo ai Chicago 7) sia in quello televisivo (Bridgerton, The Crown, La regina degli scacchi e Unorthodox).

Hamilton, il musical di Lin-Manuel Miranda distribuito su Disney+, ha inoltre ottenuto un premio speciale.

AFI Film Dell'Anno

Da 5 Bloods (Netflix)

Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Ma Rainey's Black Bottom (Netflix)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Nomadland (Searchlight)

One Night in Miami (Amazon Studios)

Soul (Pixar/Disney

Sound of Metal (Amazon Studios)

Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

AFI Serie TV Dell'Anno

Better Call Saul (AMC)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Good Lord Bird (Showtime)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Mrs. America (FX)

La regina degli scacchi (Netflix)

Ted Lasso (Apple TV+)

Unorthodox (Netflix)