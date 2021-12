I 10 migliori film del 2021 secondo Rotten Tomatoes

In più occasioni l'aggregatore di voti Rotten Tomatoes si è trovato al centro di polemiche per la manipolazione dei voti di alcuni film. Adesso che sta per concludersi un'altra annata cinematografica, arriva la classifica dei migliori film del 2021 calcolati sulla base di voti della critica.

Judas and the Black Messiah: un'immagine di Daniel Kaluuya

L'elenco di Rotten Tomatoes viene aggiustato in base al numero di recensioni ottenute, sebbene la top 10 includa una grande varietà di blockbuster, documentari e film indipendenti che mostrano quanto il 2021 avesse da offrire agli appassionati di cinema di ogni tipo. Ci sono ancora recensioni in arrivo per alcuni dei film in questo elenco, quindi da qui al 31 dicembre la top 10 potrebbe subire qualche aggiustamento.

Nomadland: un'analisi dei temi del film premiato con l'Oscar

Di seguito la lista dei 10 migliori film del 2021 secondo Rotten Tomatoes