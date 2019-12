AFI Awards 2019: Parasite e The Irishman tra i migliori film, Fleabag e Watchmen tra le serie

Gli AFI Awards 2019 sono stati assegnati rivelando che Parasite e The Irishman sono tra i migliori film dell'anno, mentre Fleabag e Watchmen si sono conquistati un posto nella top 10 dedicata alle serie tv.

I riconoscimenti assegnati annualmente dai membri dell'American Film Institute hanno l'obiettivo di celebrare i progetti migliori realizzati per il piccolo e grande schermo.

Nella top 10 dei lungometraggi c'è spazio per titoli apprezzati e tra i favoriti per le candidature agli Oscar 2020 come The Irishman, Parasite che ha conquistato un premio speciale, Richard Jewell, il campione di incassi Joker e C'era una volta a... Hollywood.

La lista delle serie tv comprende invece Watchmen, le pluripremiate Fleabag, che ha avuto il riconoscimento speciale, e The Crown e la stagione finale del cult Il trono di spade.

Ecco le liste complete:

AFI Motion Pictures of the Year

1917

The Farewell

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Cena con delitto

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

C'era una volta a... Hollywood

Richard Jewell

Special Award: Parasite

AFI Television Programs of the Year

Chernobyl

The Crown

Fosse/Verdon

Il Trono di Spade

Pose

Succession

Unbelievable

Veep

Watchmen

When They See Us

Special Award: Fleabag