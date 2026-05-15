Addio Marvel: Scarlett Johansson confermata in The Batman 2, ancora mistero sul suo personaggio

Matt Reeves ha confermato l'ingresso della star Scarlett Johansson nel cast di The Batman 2, ma ha scelto di conservare il mistero sul suo ruolo il più a lungo possibile per non rovinare la sorpresa ai fan.

L'annuncio del regista, che ha confermato l'ingaggio di un'altra star Marvel, il 'Soldato d'Inverno' Sebastian Stan, è approdato tramite X, proseguendo i post delle scorse ore e fidelizzando il nutrito plotone dei suoi follower.

Scarlett Johansson sorridente sulla Croisette

Scarlett Johansson ha concluso il suo viaggio nell'MCU e ora si affaccia al DC Universe

Il regista Matt Reeves ha dato ufficialmente il benvenuto a Scarlett Johansson su X pubblicando una gif del suo film del 2023 under the Skin, accompagnato dalla scritta: "Prossima fermata, Gotham. Benvenuta". Il tutto senza lasciar trapelare alcun dettaglio sul ruolo.

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A dicembre, Hollywood Reporter aveva diffuso la notizia delle trattative con la DC dell'interprete di Natasha Romanoff per affiancare la star Robert Pattinson. Inizialmente, avrebbe dovuto girare il nuovo reboot de L'esorcista prima di iniziare le riprese di The Batman 2, che a questo punto è già in lavorazione e quindi la vedrà impegnata sul set prima del previsto.

Sebastian Stan e le altre new entry nel cast di The Batman 2

Da X arriva anche la conferma dell'arrivo di Sebastian Stan che, sempre secondo Hollywood Reporter, dovrebbe interpretare il procuratore distrettuale Harvey Dent. Lui e Scarlett Johansson si riuniranno sul set dopo la collaborazione nella saga degli Avengers.

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La star de Il trono di spade Charles Dance comparirà, invece, probabilmente nei panni del padre di Harvey Dent, Christopher Dent.

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A sorpresa, è stato annunciato l'ingresso nel cast di altri due attori in ruoli ancora da rivelare: si tratta di Sebastian Koch e Brian Tyree Henry. Questi interpreti affiancheranno il cast di The Batman riconfermato per il sequel.

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Che cosa ci aspetta in The Batman 2

L'uscita di The Batman II è fissata al 1 ottobre 2027. La produzione del film sarebbe già in corso, come ha confermato Matt Reeves rivelando la prima foto della Batmobile che anticipa l'ambientazione di The Batman 2 e, probabilmente, anche il villain.

I dettagli sulla trama sono ancora top secret, ma il team creativo ha confermato che la serie The Penguin funge da ponte tra The Batman e The Batman Part II. La showrunner Lauren LeFranc ha dichiarato a EW: "Passeremo quasi direttamente al secondo film che Matt ha in programma".

Per quanto riguarda il colpo di scena al centro del finale della prima stagione di The Penguin, Matt Reeves ha spiegato: "Vi lasciamo un'allusione alla fine, come a dire che la storia non è ancora finita. L'idea che Oz e questi personaggi possano trovarsi in rotta di collisione con Batman è ovviamente presente. Quindi volevamo lasciarvi con questa idea, senza però oscurare il fatto che questa sia la vera conclusione della storia".