The Batman 2, Sebastian Stan: “Interpreto molti ruoli” e i fan sospettano già per Due Facce

Le nuove dichiarazioni di Sebastian Stan dal Festival di Cannes stanno alimentando le teorie su The Batman: Part II. L'attore avrebbe praticamente confermato la presenza di Harvey Dent e Due Facce, mentre Matt Reeves continua a mantenere Gotham avvolta nel mistero.

Sebastian Stan alimenta il mistero su Harvey Dent e Due Facce

Da settimane il nome di Sebastian Stan circola accanto a quello di Harvey Dent. Ora però qualcosa sembra essersi incrinato nel muro di segretezza costruito attorno a The Batman Part II. Durante il Festival di Cannes, mentre promuoveva il film Fjord, l'attore ha risposto con sorprendente ambiguità a una domanda sul suo ruolo nel sequel diretto da Matt Reeves. "Interpreto molti ruoli in questo film", ha dichiarato sorridendo ai giornalisti. Una frase minuscola, apparentemente innocua. Ma dentro il fandom DC è bastata per far partire un'esplosione di teorie.

Perché "molti ruoli" può significare tantissime cose, ma nel contesto di Harvey Dent il riferimento sembra quasi inevitabile. L'idea più diffusa tra i fan è che Stan interpreterà sia il procuratore distrettuale di Gotham sia il suo futuro alter ego criminale, Due Facce. E a questo punto appare sempre più difficile immaginare che la trasformazione venga rimandata a un eventuale terzo capitolo. Anzi, tutto sembra suggerire il contrario.

The Batman: una scena del film

Quando gli è stato chiesto direttamente del lavoro con il team trucco e prostetici per realizzare l'aspetto di Due Facce, Stan ha risposto: "Sono emozionato, nervoso e sto cercando di continuare a sorprendermi." Una risposta che non conferma apertamente nulla, certo, ma che nemmeno prova davvero a spegnere le speculazioni.

La Gotham di Reeves vive continuamente sul confine tra noir realistico e tragedia fumettistica. Nel primo film il regista aveva preso l'Enigmista trasformandolo in una figura quasi terroristica, sporca, disturbante, credibile. Ora sembra pronto a fare qualcosa di simile con Harvey Dent: raccontare la nascita di un mostro partendo dalle crepe psicologiche di un uomo apparentemente integro.

Non a caso molti fan hanno subito collegato queste dichiarazioni a Batman: The Long Halloween, una delle storie più amate dedicate a Due Facce. Un fumetto dove Harvey cade lentamente nell'oscurità mentre Gotham continua a divorare chiunque tenti di salvarla. E forse Reeves vuole proprio questo: non introdurre semplicemente un villain, ma mostrare la distruzione progressiva di un ideale.

Matt Reeves continua a nascondere Gotham tra set segreti, simboli e riferimenti ai fumetti

A rendere ancora più interessante tutta la situazione contribuiscono anche alcuni dettagli disseminati da Reeves nelle ultime settimane. Nulla di diretto, ovviamente. Il regista continua a muoversi come un illusionista che lascia piccoli indizi sul tavolo senza mai mostrare davvero il trucco finale.

Locandina di The Batman

Uno dei casi più discussi riguarda il recente reveal del cast, accompagnato da una GIF di Scarlett Johansson tratta da Under the Skin. Online moltissimi fan hanno immediatamente notato la somiglianza tra quell'immagine e Gilda Dent, moglie di Harvey in Long Halloween. Un riferimento troppo specifico per sembrare casuale.

Nel frattempo le riprese della seconda unità sono già iniziate tra Liverpool e Glasgow, città che ancora una volta verranno trasformate nella Gotham decadente immaginata da Reeves. Tra tunnel, volanti del GCPD e stunt girati nelle ultime settimane, il sequel sembra voler amplificare ulteriormente la componente urbana e criminale già vista nel primo capitolo.

Alcuni video trapelati mostrano infatti inseguimenti con le auto della polizia e il doppio stunt di Robert Pattinson coinvolto in scene piuttosto fisiche. Tutto lascia pensare a una Gotham ancora più instabile, forse perfino più ostile nei confronti di Batman stesso.

Intanto una cosa sembra ormai chiara: The Batman Part II non vuole semplicemente espandere il suo universo. Vuole trascinare Bruce Wayne dentro una Gotham sempre più marcia, dove ogni alleato rischia di diventare il prossimo nemico. E se Sebastian Stan sta davvero giocando "molti ruoli", probabilmente Gotham sta già preparando il lancio della moneta.