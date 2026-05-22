The Batman II, i primi video dal set anticipano uno scontro: Batman contro la polizia di Gotham?

Le riprese di The Batman Part II sono iniziate nel Regno Unito e i primi filmati dal set stanno già facendo discutere. Tra inseguimenti, auto della polizia distrutte e un probabile nuovo costume, il ritorno del Cavaliere Oscuro sembra più turbolento che mai.

Batman di nuovo contro Gotham

Le telecamere di The Batman 2 hanno iniziato a muoversi tra le strade di Liverpool e, come accade sempre quando il Cavaliere Oscuro torna sul set, bastano pochi secondi rubati da uno smartphone per incendiare internet.

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Stavolta, però, il dettaglio che ha catturato l'attenzione dei fan non riguarda soltanto la presenza di Robert Pattinson o la nuova atmosfera innevata del sequel diretto da Matt Reeves. Il punto interessante è un altro: Batman sembra finire ancora una volta nel mirino della polizia di Gotham.

Nei video trapelati dal set compare infatti Rick English, storico stuntman di Pattinson già utilizzato nel primo film, sopra un'auto del Gotham City Police Department. Nessun costume completo visibile, almeno per ora. Più che altro una tuta tecnica da stunt, probabilmente usata per provare la scena prima dell'inizio ufficiale delle riprese principali previsto nelle prossime settimane. Eppure basta quel poco per intuire la direzione della sequenza.

Secondo le indiscrezioni, il vigilante mascherato finirebbe sul tetto della volante per poi sfondarne il parabrezza durante uno scontro piuttosto violento. Una scena sporca, quasi brutale, perfettamente coerente con la versione urbana e nervosa del personaggio costruita da Reeves nel 2022.

La cosa più affascinante, però, riguarda il contesto. Dopo gli eventi del primo film, Gotham aveva iniziato a guardare Batman con meno paura e più speranza. Ora invece tutto lascia pensare a un nuovo ribaltamento. Un ritorno alla caccia all'uomo.

Il sospetto è che la nuova task force voluta dal sindaco Bella Reál possa trasformare il Cavaliere Oscuro in un problema pubblico da eliminare. E se davvero Harvey Dent dovesse diventare il grande antagonista del sequel, come molte teorie suggeriscono da mesi, usare la polizia contro Batman sarebbe una mossa perfettamente in linea con il personaggio. Più elegante della forza bruta. Più velenosa. Quasi politica. Ed è proprio questo che continua a rendere così particolare la saga di Reeves: Gotham non sembra mai dominata soltanto dai criminali. A volte il vero pericolo arriva dalle istituzioni che dovrebbero proteggerla.

Il mistero del nuovo costume e una Gotham sempre più gelida

Come prevedibile, insieme ai video dal set sono esplosi anche i rumor sulla nuova Batsuit. Internet, del resto, vive di dettagli sfocati e supposizioni trasformate in certezze nel giro di dieci minuti. Nelle ultime ore diversi account social hanno iniziato a parlare di una nuova armatura che avrebbe inserti blu e un design ispirato a Batman: The Imposter. Per ora, però, non esiste alcuna conferma concreta. E conoscendo il livello di segretezza con cui Reeves gestisce il franchise, l'idea che il look definitivo venga rivelato casualmente così presto sembra piuttosto improbabile.

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Anche perché il regista ha sempre trattato Gotham quasi come un organismo vivente. Ogni elemento estetico - pioggia, neon, sporco, ombre - viene calibrato con una precisione quasi ossessiva. Difficile immaginare che il nuovo costume venga lasciato filtrare online senza controllo.

Più interessante, semmai, è l'atmosfera che emerge dai materiali del set. Le auto ghiacciate, la neve artificiale, le strade umide e quel senso continuo di freddo suggeriscono una Gotham ancora più ostile rispetto al primo capitolo. Meno noir classico, forse. Più vicina a un thriller urbano che si muove tra paranoia e collasso sociale.

Nel frattempo il cast continua a crescere. Oltre a Pattinson torneranno Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Jayme Lawson, mentre tra i nuovi ingressi spiccano nomi come Scarlett Johansson e Sebastian Stan. Una line-up che continua ad alimentare curiosità e teorie praticamente ogni settimana. The Batman Part II continua a sembrare meno interessato allo spettacolo supereroistico tradizionale e molto più affascinato dall'idea di trascinare Bruce Wayne dentro una città che lo respinge continuamente. Come se Gotham avesse capito una cosa fondamentale: il suo cavaliere oscuro può salvarla, certo. Ma può anche diventare il detonatore perfetto per farla esplodere definitivamente.