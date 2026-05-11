The Batman 2: Sebastian Stan ha iniziato la preparazione fisica

Un post sui social media ha svelato che l'attore ha iniziato il suo percorso fisico per arrivare pronto alle riprese del film DC.

Sebastian Stan ha iniziato la sua preparazione fisica per il film The Batman 2, come rivelato da un video condiviso online.

L'attore non dovrebbe comunque avere particolari problemi a ritornare in una perfetta forma fisica, considerando la sua lunga esperienza nel MCU con la parte di Bucky Barnes, ovvero Soldato d'Inverno.

L'update su Sebastian Stan

Il personal trailer Jason Walsh ha pubblicato sui social un breve filmato in cui Sebastian Stan beve una bevanda proteica.

Il post sottolinea inoltre che la preparazione è legata alle riprese di The Batman 2 in cui avrà il ruolo di Harvey Dent/Due Facce.

Walsh ha poi scritto: "Non posso spiegare quanto siamo entusiasti nell'allenare Sebastian per Batman. Sarà epico!".

Jason ha aggiunto delle lodi nei confronti della star del cinema sottolineando: "Sebastian è uno dei clienti più gentili con cui io abbia mai avuto l'opportunità di lavorare".

Le anticipazioni sul sequel

Nel cast del secondo capitolo delle avventure di Bruce Wayne nella versione interpretata da Robert Pattinson ci sono anche Colin Farrell nel ruolo del villain Oz Cobb, alias Pinguino, Jeffrey Wright in quello del Commissario Gordon, e Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth.

Il regista Matt Reeves, recentemente, sembra aver svelato delle importanti anticipazioni condividendo sui social un post che mostrava la Batmobile mentre sfreccia lungo una strada innevata.

I fan, ovviamente, hanno subito iniziato a formulare mille ipotesi, considerando che Warner Bros e DC non hanno ancora condiviso dei dettagli sulla trama o anticipazioni sul possibile gruppo di nemici che dovrà affrontare Batman.

Tra le anticipazioni sembra esserci anche il coinvolgimento di Barry Keoghan a cui era stato assegnato l'iconico ruolo del Joker, uno dei villain più amati dagli appassionati dei fumetti della DC.

Per ora, tuttavia, non resta che attendere per scoprire qualche spoiler e update sull'atteso progetto.