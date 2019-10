Adam Driver affiancherà Matt Damon in The Last Duel di Ridley Scott?

Adam Driver potrebbe affiancare Matt Damon nel period drama The Last Duel di Ridley Scott, incentrato su un duello per difendere l'onore di una donna.

Adam Driver, Kylo Ren in Star Wars, potrebbe affiancare Matt Damon in The Last Duel di Ridley Scott. Driver dovrebbe ereditare il ruolo di Ben Affleck, prima scelta di Scott, che parteciperà al film con un ruolo di supporto così come l'attrice Jodie Comer.

Venezia 2019: uno scatto di Adam Driver al photocall di Storia di un matrimonio

Ambientato nella Francia del XIV secolo, The Last Duel vede protagonista un uomo che parte per la guerra e al suo ritorno scopre che la moglie è stata violentata da un suo amico. Nessuno crede alla donna e il soldato fa appello al re di Francia, ritrovandosi a dover affrontare il "rivale" in duello.

Il team di Disney/Fox non ha ancora dato il via libera alla produzione e l'eventuale accordo con Jodie Comer potrebbe convincere lo studio ad approvare la realizzazione del lungometraggio, le cui riprese potrebbero iniziare nei primi mesi del 2020. La sceneggiatura verrà scritta da Nicole Holofcener in collaborazione con Matt Damon e Ben Affleck.

Adam Driver è stato lodato per le recenti interpretazioni nel film Netflix Storia di un matrimonio e nel dramma Amazon The Report, entrambi possibili candidati agli Oscar 2020. A partire dal 18 dicembre rivedremo l'attore nel ruolo dell'oscuro Kylo Ren nell'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Rise of Skywalker.