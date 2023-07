The Acolyte: Keanu Reeves avrà un cameo nella nuova serie TV di Star Wars? [RUMOR]

Stando a una recente indiscrezione Keanu Reeves avrebbe girato un cameo in The Acolyte, nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+ nel 2024.

Nel corso degli anni i fan di Star Wars hanno sognato il casting di Keanu Reeves in un progetto ambientato nella galassia lontana, lontana e sembra proprio che questa ipotesi sia diventata realtà. Secondo una recente indiscrezione, infatti, il noto attore avrebbe girato un cameo per The Acolyte, nuova serie TV di Star Wars in arrivo su Disney+.

Il rumor arriva dal portale Giant Freakin Robot che di recente aveva anticipato lo scoop relativo al casting di Linda Hamilton in Stranger Things 5 ancor prima dell'annuncio ufficiale. Al momento non ci sono dettagli sul possibile ruolo di Keanu, ma in molti hanno ipotizzato un fantcasting nei panni di Darth Revan, celebre personaggio della Vecchia Repubblica.

The Acolyte: Lucasfilm sta pianificando più stagioni per la serie Star Wars

Il nuovo show live-action nato dalla mente di Leslye Headland si svolge tra l'era dell'Alta Repubblica e l'inizio dei prequel e racconta la storia dei "cattivi".

"Volevo approfondire l'universo di Star Wars e volevo raccontare la storia di questo mondo che amo così tanto, ma dal punto di vista dei cattivi", ha dichiarato Headland dal palco di Londra. "Quello che ho proposto a Kathleen Kennedy è stato 'Frozen che incontra Kill Bill'".

Quando arriverà la serie su Disney+

Le riprese della serie si sono concluse nei mesi scorsi in Inghilterra. A meno di clamorosi cambiamenti, dunque, rimane confermata la finestra di lancio del 2024 su Disney+, come annunciato durante la Star Wars Celebration di quest'anno.