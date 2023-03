The Acolyte: Lucasfilm sta pianificando più stagioni per la serie Star Wars

Stando a quanto suggerito da un articolo di Deadline, pare che la Lucasfilm stia pianificando più stagione per The Acolyte, l'attesa serie in live-action ambientata nell'Alta Repubblica della storia di Star Wars.

Come noto, la produttrice Karyn McCarthy ha fatto causa alla Lucasfilm per il suo licenziamento in tronco dalla serie e dai documenti legali presentati in tribunale di evince che il nuovo show di Star Wars sarà composto da più stagioni attualmente in fase di sviluppo.

I documenti del tribunale affermano che The Acolyte "richiederebbe a [Karyn McCarthy] di rimanere all'estero per almeno un anno o probabilmente per diversi anni" e che "la Lucasfilm aveva assicurato a [Karyn McCarthy] che l'arco narrativo della serie, così come i piani commerciali della compagnia, richiedevano che The Acolyte si svolgesse per più stagioni". La Lucasfilm non ha ancora rilasciato alcun commento che confermi o neghi la notizia.

Tra gli show più attesi dei prossimi anni, The Acolyte sarà il primo show a mostrare l'ambientazione nell'Alta Repubblica, che gli permetterà di seguire narrativamente più Jedi e di approfondire come è nata la "minaccia fantasma" dei Sith di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma. Per questo motivo, avrebbe senso che la seconda stagione di The Acolyte e quelle successive esplorassero quest'epoca in modo più dettagliato.