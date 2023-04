Star Wars Celebration: una destinazione imperdibile per i fan della Galassia lontana, lontana

File chilometriche, una pletora di cosplayer, numerose spade laser puntate in alto e tanto entusiasmo. Sin dal primo istante in cui abbiamo varcato la soglia dell'Excel a Londra ci siamo resi conto di come la passione del fandom nei confronti di Star Wars, saga che ormai ha trasceso i confini della cultura pop, non si sia affievolita affatto nonostante le reazioni controverse alla trilogia sequel. Il franchise ha saputo rinnovarsi nel corso degli ultimi anni avvicinandosi al panorama televisivo e portando in scena nuovi personaggi come Din Djarin e Grogu, diventati una vera e propria macchina da soldi per il colosso Disney. Basti pensare a come i banner di The Mandalorian siano stati posizionati all'ingresso della convention Star Wars Celebration 2023 assieme a "mostri sacri" della saga come Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Sono stati in moltissimi a posizionarsi in fila alle 6 del mattino aspettando l'apertura dei cancelli fissata alle 10 (9:30 per coloro che avevano acquistato i pacchetti VIP).

Star Wars Celebration: incontro ravvicinato con i protagonisti della saga

Come da tradizionale annuale oltre agli annunci sul futuro del franchise, che questa volta sono stati davvero ricchissimi, la Star Wars Celebration consente ai fan di incontrare da vicino i propri personaggi preferiti che a turno calcano lo stage per raccontare aneddoti sui progetti a cui hanno partecipato. Sono incontri della durata di 15 minuti circa, trasmessi in diretta sul canale YouTube di StarWars.com, che permettono di dare uno sguardo più personale e intimo agli attori e alle attrici che hanno reso indimenticabile il franchise. Ed è proprio in questo frangente che abbiamo potuto vedere da vicino Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, sentire Dave Filoni proclamare il suo venerando rispetto per George Lucas e il suo amore per la saga e assistere al tripudio dei fan all'ingresso in scena di Ewan McGregor e Hayden Christensen. Quest'ultimo in particolare è stato accolto da una vera e propria ovazione da stadio che lo ha portato quasi alle lacrime. Un attestato di riconoscimento e di stima nei confronti dell'attore che è tornato a vestire i panni di Anakin Skywalker/Darth Vader a quasi vent'anni di distanza da Episodio III - La vendetta dei Sith. Il momento clou è stato però rappresentato dall'apparizione a sorpresa di Cameron Monaghan che ha parlato dell'attesissimo videogame Jedi Survivor, dimostrando ancora una volta di poter essere un perfetto Cal Kestis anche in live action.

Oltre a essere partecipi dei vari panel i protagonisti della saga si rendono disponibili per sessioni di foto e autografi che si svolgono in orari specifici durante la convention e necessitano di essere prenotate in anticipo per evitare che vadano "sold out". Anche questo è il bello della Star Wars Celebration: stringere la mano, emozionarsi, abbracciare dal vivo il proprio personaggio preferito. Per prendere parte ai panel degli annunci quest'anno era necessario iscriversi a una lotteria online e sperare di vincere l'ambito biglietto, mentre gli incontri sopra citati erano aperti a tutti ma per posizionarsi in prossimità dello stage, a pochi metri di distanza dalle barricate, era necessario appostarsi sin dall'inizio della convention.

Merchandising a go-go

Cappellini, magliette, spille, funko pop esclusivi. La Star Wars Celebration è il non plus ultra del merchandising a tema, il paradiso per i collezionisti. Siete alla ricerca di un romanzo in particolare, di un fumetto che non trovate da nessuna parte o di un oggetto realizzato appositamente per la convention? La Star Wars Celebration è il posto che fa per voi. Per non parlare delle varie location a tema ricreate alla perfezione: stand che vi faranno immergere all'interno del Millennium Falcon di Han Solo oppure su Tatooine.

Celebrare il passato per guardare al futuro

Una convention di questo genere rappresenta la location ideale per ricordare gli episodi storici del franchise. Uno dei panel più emozionanti della Star Wars Celebration 2023 è stato quello legato all'imminente 40° anniversario di Episodio VI - Il ritorno dello Jedi, forse il capitolo più significativo dell'intera saga. Il trionfo di Luke e dei Ribelli, la redenzione di Anakin e la sua ribellione all'Imperatore Palpatine, una celebrazione di tutto quello che Star Wars rappresenta. Commoventi i messaggi video inviati da remoto da Mark Hamill e Harrison Ford che hanno ringraziato il pubblico presente per l'incondizionato supporto mostrato nel corso degli anni.

Quando la Forza unisce i fan da tutto il mondo

Come descrivere, in sostanza, la Star Wars Celebration? Si tratta della convention definitiva per tutti i fan della Galassia lontana, lontana. Un momento di celebrazione imperdibile per chi è cresciuto ammirando le gesta degli intrepidi Luke, Han e Leia, per chi ha invece iniziato con la trilogia prequel e infine per chi si è approcciato alla saga soltanto negli ultimi anni con Episodio VII. Una kermesse che accoglie fan da tutto il mondo accomunati dalla passione verso lo speciale universo nato dalla mente visionaria di George Lucas. Erano sette anni che la Star Wars Celebration non andava oltre oceano e il ritorno in Inghilterra è avvenuto nel migliore dei modi. E adesso tutti gli occhi sono puntati al 2025 quando la convention volerà in Giappone: un anno di pausa per ricaricare le batterie, e anche i portafogli, per tornare a sognare con la saga più celebre al mondo. Che la Forza sia con voi.