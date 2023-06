Stranger Things 5: Linda Hamilton si unisce al cast

A sorpresa, Linda Hamilton ha programmato un viaggio nel Sottosopra. Nel corso dell'evento TUDUM 2023, è stato annunciato l'ingresso nel cast di Stranger Things 5 della star di Terminator in un ruolo chiave.

Dopo Winona Ryder, un'altra star degli anni '80 viene rilanciata dallo show fantascientifico firmato dai fratelli Duffer che si è rivelato uno dei principali successi della piattaforma streaming, conquistando schiede fi fan in ogni parte del globo. Dopo quattro gloriose stagioni, la quinta stagione sarà anche l'ultima per Stranger Things, arrivando a concludere le vicende di Undici e degli altri giovani protagonisti.

Stranger Things, Gaten Matarazzo teme la fine dello show "Sto per perdere un lavoro sicuro e tornare precario"

Che cosa sappiamo finora di Stranger Things 5

Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood ha fatto slittare l'inizio delle riprese di Stranger Things 5 quindi l'arrivo su Netflix è previsto non prima del 2025. La buona notizia è che il cast arrivato indenne alla fine della quarta stagione farà ritorno al gran completo (morti esclusi) nella leg finale di episodi. Rivedremo, dunque, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman e Jamie Campbell Bower che tornerà nei panni della mostruosa Vecna.

Prima dello stop, i fratelli Duffer avevano rivelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 5, firmato da loro in persona, con un post su Instagram: Chapter One: The Crawl.

I dettagli del plot dell'ultima stagione sono top secret, ma Noah Schnapp ha anticipato che il destino di Will sarà fondamentale per il finale dello show. A dicembre, l'attore ha dichiarato a Forbes: "La storia è iniziata con Will e finirà con Will. Credo che il finale sia semplicemente perfetto, ma lo scoprirete più avanti".