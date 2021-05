A Quiet Place 2 è record al box office USA con 48 milioni di dollari

A Quiet Place 2: la prima foto ufficiale

Le nubi che incombono sull'industria cinematografica americana sembrano diradarsi col nuovo record stabilito da A Quiet Place 2. Il sequel di A Quiet Place esordisce in testa al box office USA con un incasso di 48,3 milioni di dollari ottenuto in 3.726 sale, con una media per sala di 12.985 dollari a sala. Siamo quasi ai livelli del primo film che, all'esordio nel 2018 incassò 50 milioni di dollari, un ottimo risultato per un outsider come l'horror diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt. Il primo A quiet Place era costato solo 17 milioni, mentre il budget del sequel si aggira sui 61 milioni.

A Quiet Place 2, per William Friedkin è "Un nuovo classico dell'orrore"

Crudelia: Emma Stone con la maschera nera e l'abito rosso

Alle spalle di A Quiet Place 2 si piazza Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa 21,3 milioni da 3.892 sale e segna una media per sala di 5.472 dollari.

Crudelia, Emma Stone: "Il divieto di fumo della Disney ha reso il personaggio più difficile"

Dopo due settimane in vetta al box office, l'horror Spiral - L'eredità di Saw perde due posizioni ed è ora terzo. Il film incassa altri 2,2 milioni e veleggia verso i 20 milioni. Lavorando all'ombra di un stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), il detective detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine su una serie di omicidi che ricordano stranamente il raccapricciante passato della città. Intrappolato in un mistero sempre più fitto, Zeke si trova al centro del morboso gioco del killer in una spirale di inganni, orrori e delitti.

Spiral - L'Eredità di Saw, perché nel film non c'è Billy il Pupazzo? Lo spiega il regista

In quarta posizione scende Wrath of Man, l'action diretto da Guy Ritchie e interpretato da Jason Statham, incassa altri 2,1 milioni arrivando a un totale di 22,q milioni. Il film di United Artists Releasing e Miramax segna la quarta collaborazione tra Statham e Guy Ritchie. Nel film, Jason Statham interpreta una guardia di sicurezza in grado di reagire in modo efficace durante un assalto. I suoi colleghi iniziano quindi a chiedersi chi sia e quali siano le sue vere motivazioni.

Dopo 13 settimane di permanenza in classifica, il film Disney Raya e l'ultimo drago è quinto con un incasso di 1,9 milioni che permettono al film di superare i 50 milioni. Qui la recensione di Raya e l'ultimo drago, nuovo lungometraggio d'animazione targato Walt Disney Animation Studios diretto da Don Hall e Carlos López Estrada. Il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell'Asia sudorientale con un viaggio nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.