Spiral - L'Eredità di Saw, perché nel film non c'è Billy il Pupazzo? Lo spiega il regista

In Spiral - L'Eredità di Saw, il nuovo film del franchise horror, non vedremo il ritorno di Billy il Pupazzo ed è il regista Darren Lyn Bousman a spiegarci il perché.

A breve arriverà nelle sale Spiral - L'eredità di Saw, il nuovo film ambientato nell'universo di Saw con protagonisti Chris Rock e Samuel L. Jackson. Ma in molti avranno notato già dai trailer che c'è un +illustre assente all'appello... Billy il Pupazzo. Che fine avrà fatto l'inquietante oggetto utilizzato dal killer John Kramer nei precedenti film? Radio Times lo ha domandato al regista Darren Lyn Bousman, che ha dato una risposta piuttosto articolata.

"Se quello che avessi girato fosse stato Saw 9, allora sarebbe stata una cosa del tutto diversa. Ma questo è Spiral - L'eredità di Saw, e credo che sia importante differenziare le due cose" ha premesso Bousman, che ricordiamo era stato al timone anche di Saw II, II e IV "Spiral - L'eredità di Saw non è chiamato Saw 9 per una ragione. Ed è perché è il nono film di questo franchise, ma non è Saw 9. Non ci sarà mai un altro Tobin Bell, non ci sarà mai un altro Jigsaw. E non avrei mai voluto insultare i fan cercando di creare un altro Jigsaw, perché di Tobin Bell ce n'è solo uno e nessuno potrà essere all'altezza del suo lavoro".

E se non c'è Jigsaw... "Per questo ho scelto una direzione totalmente diversa, e ho voluto un killer che fosse completamente diverso, così che non ci fossero paragoni tra i due. E decidi di percorrere questa via, devi cambiare tutto, anche il pupazzo".

Ma allora qual è il collegamento con gli altri film di Saw? Darren Lyn Bousman fga chiarezza al riguardo specificando che "l'idea è che Jigsaw, John Cramer, è esistito. Era reale e uccideva le persone. Questo film è ambientato nell'universo in cui tutte quelle cose sono accadute, e la persona che vediamo qui è stata ispirata da Jigsaw. È una cosa che si vede spesso, ci sono persone che cercano di emulare i serial killer. Ma quello che vedrete qui non si fermerà all'emulazione... Si cercherà di elevare i suoi [di Jigsaw] ideali".

Come lo si farà, però, è tutto da scoprire una volta che Spiral - L'eredità di Saw arriverà nelle sale italiane il 16 giugno 2021.